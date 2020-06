Veinticinco años en los arcenes de una ruta, la lucha de los indígenas paraguayos

Fotografía cedida este miércoles por la ONG Tierra Viva en la que se registró a un grupo de indígenas de la comunidad Yakye Axa, durante una protesta en la Ruta de Pozo Colorado-Concepción, en el departamento de Villa Hayes (Paraguay). EFE/Cortesía Tierra Viva

Asunción, 17 jun (EFE).- Quince años después de la sentencia de restitución de sus tierras, la comunidad Yakye Áxa, en el Chaco paraguayo, sigue sin acceder a las mismas por la falta de caminos y viviendo en los arcenes de una ruta, que bloquearon este miércoles para exigir una vía de comunicación en condiciones.

La protesta se llevó a cabo en la carretera entre la localidad de Pozo Colorado, a 365 kilómetros al norte de Asunción, y la ciudad de Concepción, en la región oriental, en cuya vera los Yakye Áxa están asentados desde que hace 25 años fueron desplazados de su territorio ancestral.

Adultos con sus familias, menores incluidos, se posicionaron como una barrera humana con pancartas con el lema "Habiliten camino ya", e instando al Gobierno al cumplimiento total de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de 2005.

La sentencia condenó al Estado paraguayo a restituir sus tierras a la comunidad Yakye Áxa y a la de los Xakmox Kasek y Sawhoyamaxa, en la misma zona.

En 2011, los Yakye Áxa, de alrededor de 66 familias, recibieron un predio de 12.312 hectáreas que no ocupan por estar rodeado de haciendas ganaderas que deberían ceder trechos para el trazado caminero.

BLOQUEO POR TIEMPO INDEFINIDO

Albino Gómez, líder Yakye Áxa, dijo a Efe que se vieron obligados a realizar esa protesta porque aguardan desde hace seis meses que se cumpla la construcción de un camino de unos 33 kilómetros a través de esas haciendas, algo implícito en la ley de expropiación promulgada en diciembre pasado.

"Como ya llevamos medio año esperando decidimos que sólo este tipo de acción puede mover a las autoridades", afirmó Gómez por teléfono, quien señaló que el bloqueo seguirá por tiempo indefinido si no hay respuesta de las autoridades.

Gómez comentó que la apertura del camino favorecerá también a los Sawhoyamaxa, que al igual que los Yakye Áxa recibieron recursos del Estado para un Fondo de Desarrollo en educación y sanidad, que no puede ser desarrollado por la falta de acceso.

"Llevamos 25 años de sacrificio para recuperar nuestras tierras, viviendo en precarias condiciones a la vera de esta ruta donde hacemos la protesta", expresó en guaraní Gómez.

Y destacó la incongruencia de no poder vivir en unas tierras que se supone les fueron devueltas hace 15 años.

"Es como si no las tuviéramos", resaltó Gómez.

INDÍGENAS, LOS OLVIDADOS DE PARAGUAY

Los Yakye Áxa viven de la caza, de una pequeña explotación de ganado menor, algunos de sus hombres son peones de haciendas y las mujeres se dedican a la recolección y venta de miel, explicó a Efe Adriana Agüero, de la organización Tierraviva, que asiste a los pueblos indígenas del Chaco.

Además, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) les provee víveres una vez al mes.

Una vida a la vera de la ruta, lo que, según Agüero, "los expone a enfermedades, a los gases de los vehículos y a los accidentes de tráfico".

"Para ellos, la reivindicación en este momento es la apertura del camino si bien hay otras demandas importantes", expresó Agüero al subrayar que el abordaje del Estado "no tiene una visión intercultural en cuanto a las necesidades de las comunidades indígenas.

Y destacó que el caso de los Yakye Áxa representan la discriminación estructural de los indígenas "reinante en el Estado paraguayo por falta de políticas públicas, culturales y de interés y voluntad de los Gobiernos".

La población indígena de Paraguay asciende a unas 120.000 personas, el 76 % de las cuales viven en situación de pobreza extrema, según datos oficiales, debido especialmente al despojo de sus posesiones originarias.