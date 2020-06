Temor por nuevo foco de COVID-19 en Villa Fiorito, barrio donde se crió Maradona

Personal sanitario busca casos positivos de la Covid-19 este miércoles, en Villa Fiorito en la provincia de Buenos Aires (Argentina). Villa Fiorito, barrio natal de Diego Armando Maradona, se ha convertido en uno de los nuevos focos del coronavirus en Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 17 jun (EFE).- Al menos 33 personas dieron positivo por coronavirus en Villa Fiorito, el barrio del municipio bonaerense de Lomas de Zamora en donde se crió el exfutbolista Diego Armando Maradona y que actualmente es uno de los nuevos focos de contagio de la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Salud provincial identificó estos contagios a través del programa 'Detectar', un plan organizado por el Gobierno nacional para la detección precoz de casos de coronavirus en los barrios más vulnerables.

Del total de esas personas contagiadas, hay 22 que se ubican en una zona de "tres manzanas" del distrito, unas "cuatro familias aproximadamente", informaron a Efe fuentes del ministerio.

TESTEOS "CASA POR CASA"

En ese sentido, las autoridades sanitarias comenzaron a hacer testeos en Villa Fiorito "dadas las características demográficas de la zona", en donde viven alrededor de 43.000 personas, según explicó el coordinador general del operativo en Lomas de Zamora, Lucas Gracia.

"Desde hace ya 15 días estamos pisando fuerte el barrio, recorriendo todas las manzanas y hablando con los vecinos, para detectar casos sospechosos de coronavirus", señaló Gracia a Efe.

Gracias al programa se están realizando un "promedio de 20 o 25 hisopados diarios, con una positividad que no alcanza el 20 %", aseveró Gracia, quien agregó que están esperando los resultados de otros 15 testeos realizados este martes.

En cuanto al operativo en sí mismo, los médicos realizan un rastreo "casa por casa" y "multidisciplinario", acompañados de "gente local, referentes barriales y gente del municipio y del ministerio", indicó a Efe Francisco Oleastro, uno de los empleados sanitarios que trabajan en Villa Fiorito.

"Lo que estamos encontrando estos días son contactos estrechos, personas que han estado vinculadas a pacientes que ya están aislados y que han sido hisopados con resultado positivo. Esto seguramente nos va a dar un número importante de casos, lo que no quiere decir que estemos peor que antes, sino que estamos pesquisando un poco más prolijamente (cuidadosamente)", manifestó.

POR EL MOMENTO, NO SE CERRARÁ VILLA FIORITO

Este nuevo brote se produce apenas tres semanas después del aislamiento de Villa Azul, un barrio vulnerable ubicado entre los municipios bonaerenses de Quilmes y Lanús que, ante el aumento de contagios, fue clausurado por las autoridades provinciales para frenar la transmisión del virus.

En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia afirmaron a Efe que "a priori no hay un escenario de cierre" del barrio de Villa Fiorito.

Este martes, la provincia de Buenos Aires registró el 58 % de todos los nuevos contagios en Argentina con 797 casos de coronavirus, lo que elevó el número total de infectados en este territorio a 14.546.

En cuanto al número de muertos, la provincia de Buenos Aires es la región con más fallecidos por la COVID-19 en Argentina, un total de 396 personas, por delante del otro principal foco de contagios en el país, la ciudad de Buenos Aires, que acumula 314 decesos.

EL VÍNCULO DE MARADONA

El barrio también recibe la ayuda de Maradona, que colabora con unos de los comedores de Villa Fiorito y publica con frecuencia mensajes a través de Instagram alentando la solidaridad con su barrio natal.

"Yo vengo de Fiorito y tengo presente a mi barrio. Por favor ayuden, porque el hambre es jodido", publicó el astro argentino tras donar una de sus camisetas al Centro Néstor Kirchner de Villa Fiorito.