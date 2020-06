Rosalía descubre su pasión por las motos

Imagen de redes sociales. EFE

Madrid, 17 jun (EFE).- Haga lo que haga, aunque solo sea mostrar su uñas, Rosalía siempre es noticia y sabe como pocos crear expectación y alimentar los deseos de sus fans. Sus redes sociales siempre dan pistas de hacia donde se dirige su carrera musical, ahora descubre su pasión por las motos.

En las últimas horas ha colgado en las historias de su Instagram varias imágenes en la que aparece montando en moto de cross junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. Los 'fans' se preguntan ¿estarán preparando algo juntos?.

La cantante de "Juro que" suele utilizar sus cuentas de redes sociales para expresar sus opiniones, gustos y anhelos, además de anunciar sus últimos trabajos como fue el caso de "TKN", una colaboración con el rapero estadounidense Travis Scott.

En esta ocasión, la cantante muestra su lado más motero con varias imágenes en las que aparece conduciendo una moto de cross y vestida con la equipación correspondiente en tonos negros, verdes y morados.

La cantante del "Mal querer" no está sola en las fotos, aparece con un grupo de jóvenes, entre los que están Rauw Alejandro y Kevin Figueroa, conocido como 90th Shooter, quien ha dirigido algunos de los vídeos del autor de "Elegi".

Ambos artistas han compartido en sus redes sociales esta jornada de risas y relax practicando motocross en algún rincón de Florida. Lo que no se sabe aún es si esta quedada motera es solo una jornada de ocio y diversión o una aventura profesional. Habrá que estar pendientes de su actividad en las redes en los próximos días.

No es la primera vez que Rosalía aparece en sus videoclip montada en una moto. Ya se la vio en el de "Malamente" vestida con un mono de cuero negro.

Las motos forman parte del universo creativo de la artista como se puede escuchar en la canción "Tú de aquí no sales" en la que el ruido de una moto es un elemento instrumental más.

En la canción "A Palé", también hay un sitio para las motos, ya que habla como su Kawasaki "va por seguiriyas".