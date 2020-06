Reuniones entre Manfred y Clark con una oferta de 60 partidos a los jugadores

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. EFE/LARRY W. SMITH/Archivo

Nueva York, 17 jun (EFE).- Los máximos responsables del béisbol profesional de las Grandes Ligas, el comisionado Rob Manfred y el jefe del sindicato Tony Clark, se reunieron de nuevo este miércoles, en Arizona, con la intención de romper el estancamiento que se da en las discusiones sobre el inicio de la temporada 2020.

El segundo encuentro, que se dio a petición de Manfred, fue acompañado también con el anuncio de una nueva propuesta por parte de los dueños de los equipos que ofrecen a los jugadores un calendario reducido de 60 partidos, que se considera un paso importante de cara a encontrar una solución en la única liga profesional estadounidense que todavía no tiene definido su futuro.

La propuesta fue la cuarta que ha presentado la liga a los jugadores, que rechazaron las tres anteriores.

La última oferta de las Mayores incluye un salario prorrateado completo, con playoffs ampliados, de acuerdo a varios informes periodísticos.

El pago prorrateado completo es lo que separa esta oferta de todas las que la han precedido, por lo que ambas partes tienen la mejor oportunidad, hasta ahora, de que el sindicato la apruebe.

La propuesta es importante porque, por primera vez, los dueños se adhieren al acuerdo del 26 de marzo de que los jugadores recibirían sus salarios prorrateados completos.

La última propuesta fue entregada al sindicato este miércoles, pero de acuerdo a varias fuentes cercanas a la organización de los jugadores, la misma no había renunciado a su derecho a una demanda legal en contra de la liga, como varios informes periodísticos habían dado a conocer.

Todavía deben llevarse a cabo negociaciones adicionales, y el sindicato hizo todo lo posible para silenciar un informe de que en principio se había alcanzado un acuerdo, tuiteando: "Los informes de un acuerdo son falsos".

Se sabe que Manfred y Clark ya se habían reunido el martes por la noche, lo hicieron de nuevo este miércoles y luego el comisionado, promotor del encuentro, regresó a Nueva York desde Arizona.

La reacción inicial del sindicato de seguir rechazando un acuerdo demuestra que entre ambas partes todavía quedan muchos asuntos pendientes sin resolver con relación, especialmente, a las preguntas persistentes sobre si la presencia continua de COVID-19 ralentizará o descarrilará cualquier entendimiento de vuelta a la competición.

Manfred emitió una declaración de que él y Clark "abandonaron su reunión con un marco desarrollado conjuntamente que acordamos podría formar la base de un acuerdo y sujeto a conversaciones con nuestros respectivos representados".

"Resumí ese marco varias veces en la reunión y envié a Tony (Clark) un resumen escrito hoy, miércoles", declaró Manfred. "De acuerdo con nuestras conversaciones de ayer, martes, animo a los clubes a avanzar y confío en que la otra parte haga lo mismo".

Manfred y Clark se han visto envueltos en negociaciones cada vez más duras sobre cómo y cuándo puede comenzar la temporada 2020, que se retrasó indefinidamente debido a la pandemia del coronavirus que se dio en medio del entrenamiento de primavera.

Las partes se han estancado debido a la compensación y tampoco han eliminado todos los obstáculos con respecto a los protocolos de salud que se deberán implementar para que los jugadores y el personal auxiliar vuelvan a trabajar de manera segura.

"Cuándo y dónde" se ha convertido en una especie de meme en las redes sociales, con los jugadores tuiteando repetidamente su disposición para comenzar la temporada, que de acuerdo a los especialistas que siguen el desarrollo del COVID-19 no debería alargarse hasta el otoño ante el temor que pueda haber un rebrote de los casos de coronavirus a través de todo el país.