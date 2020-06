R.Dominicana evita pasar a la fase 3 de la reapertura por el aumento de contagios

Una mujer se realiza una prueba diagnóstica PCR durante un operativo contra el coronavirus del Ministerio de Salud y del Ministerio de Defensa, realizado el pasado 14 de junio del 2020 en San Cristóbal (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Santo Domingo, 16 jun (EFE).- La República Dominicana no pasará a la fase 3 de la reapertura, cuyo inicio estaba previsto para este miércoles, y se mantendrá en la segunda etapa por lo menos una semana más debido al aumento de contagios, anunció este martes el Gobierno.

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, reveló la decisión del Ejecutivo, argumentando que, de mantenerse en aumento la tasa de contagios de coronavirus, se corre el riesgo de "saturar" los hospitales en los próximos meses.

"Tenemos evidencia de que no se cumplen las condiciones de pasar a la fase tres", dijo Montalvo en un discurso transmitido por internet y otros medios de comunicación.

No obstante, el alto funcionario adelantó que se mantiene la previsión de reabrir el sector turístico, el más importante para la economía del país, el 1 de julio.

En la fase 3 se había planificado un incremento en el número de trabajadores en las empresas, así como una mayor frecuencia en los oficios religiosos, que ahora solo se permiten los domingos.

El plan de disminución de las restricciones comenzó el 18 de mayo con la reapertura de empresas y comercios, así como el transporte público; sin embargo, continúan cerrados bares, hoteles y restaurantes para servicio de mesa, y tampoco están autorizados el deporte o las actividades culturales.

El Ministerio de Salud Pública reportó este martes 415 nuevos contagios de COVID-19 y diez decesos, por lo que el total de casos asciende a 23.686, con 615 muertos.

De forma paralela al aumento de contagios, en la última semana se ha elevado nueve puntos porcentuales la tasa de ocupación de los centros médicos, que ahora se ubica en el 47 %.

En la próxima semana, según informó el ministro, se desplegará un mayor control de las fuerzas de seguridad pública, para reforzar el cumplimiento de las medidas de prevención, y se intensificarán las inspecciones en las empresas, para asegurar el cumplimiento de los protocolos.

"Esto incluirá mayor vigilancia para asegurar el cumplimiento del toque de queda, así como la sanción de personas que anden en público sin una mascarilla", dijo Montalvo, advirtiendo de que se podrá aplicar sanciones como el cierre de empresas que incumplan los protocolos.