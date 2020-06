Presidente de Honduras dice que tiene covid-19

(Bloomberg) -- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que él y su esposa están infectados con el coronavirus.

Hernández, de 51 años de edad, dijo en un discurso nacional que comenzó a sentirse mal durante el fin de semana y que tiene síntomas leves.

El mandatario señaló que tiene suficiente energía para seguir trabajando.

Nota Original:Honduras President Says He Has Covid-19

©2020 Bloomberg L.P.