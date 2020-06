Perú se concentrará en vigilar los rebrotes ante la reapertura de su economía

A pesar de que los contagios se mantienen activos, con 237.156 casos y 7.056 fallecidos hasta hoy, el ministro de Salud justificó la decisión de la reapertura en que "hay que recuperar la capacidad productiva para poder tener impuestos para sostener las actividades sanitarias". EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 16 jun (EFE).- Ante la reapertura de las actividades económicas después de 93 días de cuarentena, el Gobierno de Perú aseguró este martes que se concentrará en la vigilancia de los rebrotes de COVID-19 que surgirán en las próximas semanas.

Luego de haber sido uno de los primeros países en acatar un confinamiento estricto para darle prioridad a la salud, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra adelantó la reapertura de las actividades comerciales y económicas pese a que la enfermedad aún avanza notablemente, después de que una gran parte de la población dejara de cumplir con las medidas de restricción decretadas por el Ejecutivo.

En una teleconferencia con corresponsales extranjeros en Lima, el ministro de Salud, Víctor Zamora, reconoció que "en algunos lugares la situación nos está desbordando", y que ahora "la principal función de nuestro ministerio es la vigilancia de los rebrotes que puedan surgir y tomar acción al respecto".

PROTEGER A TRABAJADORES

"Estamos evaluando la posibilidad de hacer una entrega masiva de caretas para la Población Económicamente Activa (PEA) porque otro mecanismo de contagio son los ojos, así que eso está en estos momentos en evaluación", adelantó el titular de Salud.

El motivo para hacer la distribución de estas máscaras, que ya se venden en las calles, "es por las grandes aglomeraciones que suceden en estos centros comerciales, especialmente de venta informal, y también la limitación del espacio en el transporte público", explicó Zamora.

Precisamente, el ministro mencionó los incidentes ocurridos ayer y hoy en el Metropolitano, el sistema de buses que conecta Lima, donde los pasajeros se disputaron los espacios para ingresar a las unidades, después de una larga espera en cola, "violando todas las reglas de distanciamiento social".

ENCENDER LA ECONOMÍA

A pesar de que los contagios se mantienen activos, con 237.156 casos y 7.056 fallecidos hasta hoy, el ministro de Salud justificó la decisión de la reapertura en que "hay que recuperar la capacidad productiva para poder tener impuestos para sostener las actividades sanitarias".

"Ahora prevalece encender nuevamente la máquina de la economía", sostuvo.

Zamora llamó la atención en el hecho de que un 70 % de los trabajadores son informales, generan sus propios ingresos y ya no pueden seguir en sus casas en cuarentena porque no tienen las "espaldas financieras" que los sostengan por tanto tiempo.

"Hay otra economía que ya salió, que es la economía informal, que no tiene protocolos, no tiene estándares de sanidad, ya salió independientemente de nuestra voluntad, y tenemos que hacer la vigilancia", anotó.

No obstante, insistió en que "si la regla de oro es mantenerse distanciados y vemos que no se está cumpliendo, estamos vigilantes de que signifique un aumento del número de casos".

MENOS CONTAGIOS EN LA SIERRA

El ministro rechazó comparar la situación de Perú, segundo en la región en contagios después de Brasil, con otros países y aseguró que en sus registros están viendo un "lento" descenso en las muertes con diagnóstico de COVID-19 confirmado en laboratorio.

Además, en la velocidad de los contagios, Zamora indicó que "si antes el contagio se duplicaba cada siete días, ahora es cada 15 o 20 días en algunas regiones".

Advirtió que al Gobierno le preocupa abrir el transporte nacional de personas porque hay zonas altamente vulnerables, donde "la epidemia corre muy lentamente", como las regiones de los Andes.

"El 90 % de casos reportados en Huancavelica son de retornantes, eso puede suceder en Ayacucho o Pasco, que son de crecimiento lento de la enfermedad", afirmó el ministro peruano.

INCREMENTAN LABORATORIOS

Durante los más de tres meses de confinamiento, el ministerio ha logrado incrementar el número de laboratorios para procesar las pruebas moleculares, de uno a doce actualmente, que les permite realizar hasta 6.000 pruebas diarias.

Hasta la fecha, se han realizado en el país más de 1.197.000 pruebas serológicas o rápidas, así como 198.817 pruebas moleculares, y los almacenes del ministerio de Salud tienen 250.000 pruebas moleculares para ser utilizadas en los próximos meses, según informó Zamora.

El seguimiento de los nuevos casos se está abordando con 1.000 equipos médicos de respuesta rápida, que acuden a las casas de siete familias por día, pero "la meta es que tengamos 5.000 equipos en un mes en todo el país", expresó el ministro.

El ministerio evalúa además desarrollar 500 puntos fijos de diagnóstico y tratamiento, donde se podrán procesar las pruebas, para resolver el tema de la demora de la atención de los equipos que acuden a domicilio.