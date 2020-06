Paraguay completa el circuito legislativo que anula la elección directa al Parlasur

A partir de 2023 Paraguay deberá elegir de nuevo a sus "parlasurianos" entre 80 diputados o 45 senadores como lo hacen otros países miembros del Mercosur, formado además por Argentina, Brasil y Uruguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 16 jun (EFE).- Paraguay cerró este martes el recorrido legislativo para eliminar la elección directa de sus representantes al Parlasur, órgano consultivo del Mercosur, luego de que la Cámara de Diputados se sumara por mayoría a esa iniciativa del Senado.

La Cámara Baja, con el respaldo de 40 diputados y 4 abstenciones, sancionó el proyecto de ley que pasará ahora al presidente del país, Mario Abdo Benítez, para su promulgación, algo que se da por seguro por acompañar la idea ante la baja calidad de representación de la actual bancada nacional de 18 miembros.

Por ello, a partir de 2023 Paraguay deberá elegir de nuevo a sus "parlasurianos" entre 80 diputados o 45 senadores como lo hacen otros países miembros del Mercosur, formado además por Argentina, Brasil y Uruguay.

"Fueron doce años de desparramo de dinero, 18 parlamentarios desparramando dinero de ida y vuelta, eso es lo que es el Parlasur", sostuvo la diputada Celeste Amarilla, del Partido Liberal, el mayor de la oposición.

Amarilla ser refirió así a los tres periodos que ha regido esa forma de elección en el país y los viajes que los legisladores deben hacer cada mes a Montevideo, donde funciona el Parlasur, cuyas decisiones no son vinculantes para los países miembros.

La representación local está dominada por los dos partidos tradicionales, el liberal y el Colorado, en el poder, y este espacio está ocupado por "aquellos que por su mal currículum no podían integrar listas nacionales o aquellos que ya no tenían lugar y sin embargo tenían plata para la campaña", resaltó Amarilla.

Sin embargo, algunos diputados defendieron la labor de los integrantes del Parlasur y destacaron que gracias a sus gestiones fueron financiadas varias obras de infraestructura como la Costanera de la Bahía de Asunción, aún en proceso de ejecución.

El Mercosur suspendió en abril de 2019 la elección directa unilateral al Parlasur hasta tanto se llegue a hacerla en forma simultánea en los cuatro países miembros.

Meses después de la decisión de bloque, el Ejecutivo paraguayo elevó al Senado el proyecto de modificación, argumentando que el dinero ahorrado, alrededor de 4,5 millones de dólares al año, sería reorientado en proyectos sociales.