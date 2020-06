México evita viajes de trabajadores agrícolas a Canadá por covid

(Bloomberg) -- México planea evitar que trabajadores migrantes viajen a Canadá en medio de una ola de brotes de coronavirus en campos de cultivo, lo que amenaza con una reducción de la mano de obra en la industria agrícola del país del norte en momentos en que las cosechas comienzan a aumentar.

Habrá una “pausa temporal” en los trabajadores migrantes que viajan a Canadá mientras se revisan protocolos y situaciones sanitarias, dijo el martes Daniel Millán, portavoz de la Cancillería de México, en un correo electrónico. La medida se produce en medio de preocupaciones de que no existan las protecciones adecuadas para mantener a los trabajadores a salvo del covid-19 después de que dos de ellos murieran y cientos se contagiaran en campos agrícolas en Ontario.

“Será un gran problema”, dijo Joelle Faulkner, directora ejecutiva de Area One Farms, una firma alternativa de gestión de activos en Toronto. “Incluso lugares que tienen suficiente mano de obra para la primavera podrían no tener suficiente mano de obra para el otoño”.

Se han reportado brotes entre trabajadores agrícolas en Canadá y Estados Unidos, un riesgo para las cosechas justo cuando los países se acercan a la temporada alta de los productos agrícolas de verano. La industria de las frutas y las verduras de Canadá depende particularmente de trabajadores migrantes, que a menudo vienen de México, Jamaica y Guatemala para plantar, cuidar y cosechar los cultivos. Más de 60.000 trabajadores ayudan en labores desde podar manzanos hasta plantar espárragos.

Las interrupciones de los viajes durante la pandemia de coronavirus ya han retrasado la llegada de algunos migrantes a los campos agrícolas. Entre una de las consecuencias, la mitad de los cultivos de espárragos de Ontario no se cosechó debido a la escasez de mano de obra.

“Los consumidores lo notarán ya sea por la escasez de productos agrícolas canadienses en el mercado o por el precio”, dijo Rebecca Lee, directora ejecutiva del Consejo Canadiense de Horticultura.

Autoridades mexicanas le informaron a la industria canadiense que el país tiene la intención de evitar que los trabajadores viajen solo a campos de cultivo que se han visto afectados por brotes, señaló Lee. Es difícil estimar cuántos de esos campos agrícolas podrían haber estado esperando a más trabajadores, indicó.

Hay al menos tres brotes importantes en Ontario con más de 280 casos confirmados de covid-19, según un informe de la Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio. Según el grupo, dos trabajadores migrantes de México murieron de covid-19 después de trabajar en campos en Windsor, Ontario.

“No es una escasez, no es un suministro. Son personas y se están muriendo”, dijo Syed Hussan, director ejecutivo de la Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio en Toronto, que está presionando para que se les conceda el estatus de residente permanente a todos los trabajadores migrantes para que puedan alejarse del trabajo inseguro.

Nota Original:Mexico Keeps Migrant Workers Home as Virus Rises on Canada Farms

