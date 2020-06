METALES PRECIOSOS-Oro cotiza estable ante nuevas preocupaciones por virus y panorama Fed

(Actualiza con cotizaciones al cierre del mercado de futuros en Nueva York) Por Diptendu Lahiri 17 jun (Reuters) - Los precios del oro cotizaron estables el miércoles, debido al respaldo por los temores a una segunda ola de infecciones por coronavirus y de las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las bajas tasas de interés, pero presionados por la fortaleza del dólar. * El oro al contado cotizó con pocos cambios a 1.726,24 dólares la onza a las 1824 GMT, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con una leve baja a 1.735,60 dólares. * Si bien la fortaleza del dólar e, inicialmente, de Wall Street pesaron sobre el oro, el hecho de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, no proyecte alzas de las tasas de interés en el corto plazo hace que "sea mejor ser inversor a largo plazo en el oro, comprar en cada pequeño retroceso", dijo Michael Matousek, operador jefe en U.S. Global Investors. * Frenando cualquier avance del oro, el dólar también se beneficia de los flujos que buscan activos de refugio. * Tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener al lingote, que no rinde intereses. * Mientras, en China, Pekín canceló decenas de vuelos nacionales el miércoles, profundizando sus esfuerzos por contener un nuevo brote del coronavirus. * Entre otros metales, el paladio bajó un 0,5% a 1.922,78 la onza, mientras que el platino perdió un 0,3% a 818,10 dólares. En tanto, la plata ganó un 0,8% a 17,53 dólares. (Reporte de Diptendu Lahiri y Eileen Soreng en Bengaluru Editado en español por Javier Leira y Manuel Farías)