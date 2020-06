Merkel y regiones alemanas adoptan línea común para levantar restricciones

EFE/EPA/MICHELE TANTUSSI / POOL

Berlín, 17 jun (EFE).- La canciller alemana Angela Merkel se reunió este miércoles con los presidentes de los "Länder" para coordinar el levantamiento de las medidas de confinamiento que quedan por eliminar y lanzar un signo de unidad después de las recientes disensiones.

Entre las medidas acordadas en la conferencia, la primera celebrada en persona desde el pasado 12 de marzo, está prolongar la prohibición de eventos multitudinarios hasta finales de octubre y que los centros de enseñanza de todo el país retomen la actividad normal tras las vacaciones de verano.

En la rueda de prensa posterior, Merkel incidió -aunque menos locuaz que de costumbre- en que existe un acuerdo en cuanto a un "núcleo" de "medidas básicas": distancias de un metro y medio, mascarillas en establecimientos públicos y limitación de los contactos personales.

Acompañada por su principal valedor en la negociación con los estados federados, el primer ministro bávaro Markus Söder, y por el alcalde de Hamburgo Peter Tschentscher, Merkel escenificó, aunque sin demasiado convencimiento, una imagen de unidad.

En vista de la situación de los últimos meses, la cooperación entre la Federación y los "Länder" ha funcionado "a grandes rasgos" y teniendo en cuenta "los intereses parcialmente diferentes", valoró la canciller, progresivamente aislada en su defensa de la máxima cautela con respecto al virus.

LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES EN SOLITARIO

Después de que en la última reunión, el pasado 6 de mayo, la canciller diese por terminada una "primera fase" de la pandemia, la iniciativa quedó en gran medida en manos de los estados federados, lo que llevó a algunos de ellos a tomar medidas en solitario.

Así, algunos "Länder" con bajos índices de contagio apostaron por confiar en la responsabilidad individual de los ciudadanos, una postura rechazada por Merkel, que advirtió explícitamente que no se debe tratar como decisiones individuales actos que pueden poner en peligro a los demás.

Estas regiones, sin embargo, optaron por hacer caso omiso y avanzar hacia la reapertura, con Turingia, seguida poco después por Brandenburgo, eliminando las restricciones legales a la limitación de contactos y reemplazándolas por recomendaciones.

Aunque está extendida la opinión de que el celo de Merkel es excesivo y de que se ha visto adelantado por una realidad en la que los contagios se han reducido a un mínimo, otros defienden su cautela en vista de que el virus sigue presente y de los focos que han aparecido en los últimos días.

Entre estos destaca el de la planta cárnica de Gütersloh (oeste del país), donde este miércoles se detectaron un total de 657 positivos, lo que motivó el cierre de colegios y guarderías por parte del distrito, una reacción rápida que Merkel puso como ejemplo a seguir.

"Ésta es la estrategia que planteamos para que el virus no se extienda más: estar preparados para reaccionar siempre, porque podemos tener un evento infeccioso incontrolado en cualquier momento", declaró.

Además destacó que "no se puede repetir lo suficiente" lo esencial que es prestar atención a las distancias de seguridad, "sobre todo cuando vemos cuál es la conducta generalizada en algunos lugares".

A pesar de que en la mayoría de los "Länder" siguen vigentes normas sobre el número máximo de personas que pueden encontrarse, en las últimas semanas se han producido tanto manifestaciones multitudinarias como celebraciones espontáneas sin que hubiese consecuencias para los participantes.

ESCUELAS ABIERTAS TRAS LAS VACACIONES

Aunque gran parte de los centros de enseñanza funcionan ya con grupos y horarios reducidos, y regiones como Hessen (centro) ya han anunciado la vuelta a la normalidad a partir del 22 de junio, en la reunión se acordó la reanudación generalizada de las clases tras las vacaciones.

Tras el receso veraniego, que termina de forma escalonada entre el 7 de agosto y el 12 de septiembre, se volverá a las aulas sin distancias de seguridad, imposibles de mantener en este contexto, por lo que según Söder cobran una importancia crucial "las capacidades de testeo amplias".

Además, en la reunión entre estado central y Länder se acordó mantener la prohibición de eventos multitudinarios por lo menos hasta finales de octubre, con la salvedad de encuentros en los que sea posible mantener la higiene y rastrear los contactos.

Según Söder, que admitió que esta provisión sería interpretada de forma distinta por cada región, esto abriría la puerta por ejemplo a celebraciones familiares, en las que sería posible identificar a posteriori a los asistentes en caso de producirse un brote.

Por último, Merkel incidió también en la necesidad de extremar las precauciones en relación con los viajes ahora que vuelve a reactivarse la movilidad y adelantó una reunión a escala federal en agosto para que la situación "no se nos vaya de las manos".

Con los movimientos "de una punta a otra", tanto dentro de Alemania como en el extranjero, evitar la expansión de contagios seguirá estando "en el orden del día", pronosticó la canciller, apostando por reforzar las capacidades sanitarias a escala local para reaccionar rápidamente a posibles brotes. EFE

