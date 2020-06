Más aerolíneas retoman los vuelos hacia Ecuador bajo programas especiales

Ciudadanos ecuatorianos son vistos este martes mientras llegan en un vuelo procedente de Houston, al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito (Ecuador), donde fueron recibidos por sus familiares. EFE/José Jácome

Quito, 16 jun (EFE).- Varias compañías aéreas extranjeras han retomado ya sus vuelos con Ecuador o anunciado que lo harán en el corto plazo, todas bajo programas especiales, mientras el país va reactivándose poco a poco pese al crecimiento en los contagios de coronavirus.

La compañía de bandera holandesa KLM hizo su primer vuelo el domingo y hasta fines de junio tienen programados otros cinco de ida y vuelta, uno de ellos hoy.

También llegó este martes un vuelo desde Houston de United y estaba prevista la llegada de otro desde Buenos Aires de Aeroregional.

MAYORMENTE ECUATORIANOS

En el vuelo de Houston llegaron unos 70 pasajeros, la inmensa mayoría ecuatorianos que regresaban al país tras verse varados en diversos lugares de Estados Unidos y en lo que era en realidad un vuelo de repatriación.

Mónica Egas contó a Efe al salir de la terminal que "en Estados Unidos no se cumplió gran protocolo" sanitario en la terminal.

Antes de partir, "nos pedían una prueba PCR, me la hice, estaba segura que no iba a pasar nada", relató.

Ya en Quito, se le hizo un poco "extraña" la llegada porque en lugar de ir a recoger las maletas "nos dirigieron a tomar la temperatura y llenar formularios de salud" que les habían enviado desde el Consulado.

Pero "vieron que la prueba PCR dio negativo y nos dejaron salir a cuarentena a la casa".

Por su parte, David Ramos, que se encontraba en Kansas City en una pasantía y llegó en el mismo vuelo, contó que en cinco ocasiones anteriores le cancelaron el vuelo, hasta que se decidió a tomar este.

Al igual que Egas, también él se hizo la PCR para poder llegar a la cuarentena en su casa, en lugar de algunos de los albergues dispuestos por las autoridades.

MIAMI LA CIUDAD MÁS CONECTADA A QUITO

Por el momento, la ciudad más conectada a Quito es Miami, con cinco vuelos consecutivos de American Airlines previstos hasta el domingo 21.

Por su parte, la compañía de bandera española Iberia informó este martes que el próximo 4 julio comenzará sus vuelos entre Madrid y la capital ecuatoriana con una frecuencia de tres días.

La ida de Madrid a Quito será los lunes, jueves y domingo, en tanto que el regreso los martes, miércoles y sábados.

También LATAM ha reanudado los vuelos domésticos en Ecuador tras 90 días de restricción como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Los primeros vuelos en reactivarse han sido, esta semana, en las rutas Quito-Guayaquil, con cuatro frecuencias semanales; y Quito-Cuenca, con tres frecuencias semanales.

"Todas ellas bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene de cara a sus pasajeros y tripulación", informó la compañía desde Chile.

Todos los vuelos están teniendo lugar bajo estrictas medidas de seguridad en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales referentes en la materia, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), y acorde con las disposiciones de las autoridades sanitarias del país.

Estas medidas suelen incluir el uso obligatorio de mascarillas por pasajeros y tripulación, medidas de distanciamiento previo y posterior al abordaje, alcohol gel en aviones, interacción reducida y desinfección de zonas de contacto en todas las fases del viaje.

VUELOS DOMÉSTICOS

En el plano nacional, también han reactivado vuelos Aeroregional, con destinos más alejados y menos solicitados como Loja, Santa Rosa, Esmeraldas o Coca, y Avianca, que vuela a Guayaquil y Manta.

La reactivación de vuelos se da en un momento en el que país ha decidido ir a por la desescalada con una progresión controlada de contagios, según las autoridades.

Según las últimas estadísticas, el número de contagios en Ecuador ascendía este martes a 47.943, 621 más que la jornada anterior, y el de fallecimientos a 3.970, otros 41.

Los contagios por COVID-19 se han incrementado en el país andino el 50 % y los fallecimientos el 253 % desde que se iniciara el 4 de mayo la desescalada, mientras el Gobierno ha resuelto prolongar otros 60 días el estado de excepción.