López Obrador lamenta que se rechace investigar al rey emérito de España

México, 17 jun (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este miércoles que el Congreso español rechazara investigar presuntas irregularidades del rey emérito Juan Carlos, y arremetió de nuevo contra empresas españolas.

"Yo lamento lo que está pasando en España, que no se informa y no se dice nada. El pueblo español, un pueblo trabajador y honesto, tiene ahora que cargar con la vergüenza de que aún por instrucciones y recomendación de un juez debía ser investigado el rey, el que abdicó al mando y a la Corona, y en un tribunal especial se lo exonera", dijo en su conferencia matutina.

Desde el central estado de Puebla, donde se encuentra de gira, el líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lamentó que no hay "justicia para todos".

"Y se habla de una presunta relación de complicidad y de un acto de corrupción y no pasa nada. Y sin embargo todo lo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el combate a la corrupción, es señalado y cuestionado" por medios, afirmó.

López Obrador hizo referencia este miércoles a la polémica que se ha creado esta semana en España por una nueva negativa del Congreso a investigar presuntas irregularidades del rey emérito, donde varios grupos parlamentarios han anunciado que seguirán intentando que se lo investigue o que recurrirán a otras vías, como pedir la retirada de la Cámara de los retratos y estatuas de Juan Carlos.

CONTRA EMPRESAS EXTRANJERAS

En días recientes, la American Petroleum Institute (API) de Estados Unidos, integrada por más de 600 empresas, advirtió por carta sobre una posible violación de los acuerdos comerciales por parte de México a raíz de las nuevas políticas energéticas del país.

Cuestionado sobre este tema, López Obrador desvió su respuesta hacia el mercado eléctrico asegurando que anteriormente se abusaba del mercado y se obtuvieron cuotas de mercados "mediante el influyentismo".

"Sobre todo las empresas extranjeras, y en particular, y esto no tiene nada que ver con el pueblo español, esto tiene que ver con empresas españolas que veían a México como tierra de conquista y abusaron", apuntó el mandatario.

En este contexto, aseguró que se van a revisar los "contratos leoninos" existentes en el sector y lamentó que haya una campaña en su contra orquestada desde ciertas empresas y medios españoles.

Como en otras ocasiones, dijo que en anteriores Gobiernos hubo empresas españolas favorecidas con contratos, como OHL, Repsol e Iberdrola.

"Decirle a los de Iberdrola y a todos los de estas empresas que está abierta la posibilidad de diálogo para llegar a un acuerdo", remarcó.

Y en este sentido, recordó que en la conversación telefónica de esta semana con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente mexicano le habló también de la necesidad que empresas mineras canadienses asentadas en el territorio cumplan con el pago de impuestos.

En marzo de 2019, López Obrador ya instó al rey de España a hacer una "revisión histórica" y a pedir disculpas por los "agravios" durante la Conquista y la Colonia en aras de avanzar en una reconciliación entre sus naciones, solicitud que el Gobierno español lamentó profundamente.