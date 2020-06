Las claves de la pandemia en Chile luego de tres meses bajo estado de excepción

Fotografía de un paciente con COVID-19 en el Hospital Militar el 2 de junio de 2020 en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 17 jun (EFE).- La pandemia del coronavirus sigue imparable en Chile pese a que el país cumple este miércoles tres meses bajo estado de excepción, que regirá por otros 90 días para intentar frenar la curva de contagios, que ya han afectado a más del 1,1 % de sus 19 millones de habitantes.

Los expertos aún no vislumbran en el horizonte el pico de la transmisión de la COVID-19 y la cuarentena obligatoria que rige desde hace un mes en la región Metropolitana, donde se ubica Santiago, el principal foco de infecciones, no ha logrado hasta la fecha reducir los nuevos casos.

Con más de 216.000 contagios desde que el pasado 3 de marzo se conformara el primer caso, y ante unas infructuosas cuarentenas, algunas voces apuntan a ir más allá y sumir a la capital del país y su zona conurbana en una "hibernación" que restrinja aun más los movimientos.

El nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, se ha mostrado abierto a estudiar otras posibilidades y las analizará junto al presidente Sebastián Piñera, quien pese a querer conjugar la salvaguarda de la salud con una paralización sólo parcial del país ha tenido que ir endureciendo las medidas en estos tres meses ante el avance del virus, que tiene ahora a Chile como la tercera nación de América Latina con más contagios.

Estos cinco puntos ilustran el difícil momento que atraviesa Chile en medio de la crisis sanitaria:

1- LOS CONTAGIOS Y MUERTES POR COVID-19, DISPARADOS

Los fallecidos por coronavirus rozan los 3.400, con un récord diario de 231 el pasado sábado, muy por encima de los 30 que se registraban hace un mes, cuando el presidente Sebastián Piñera decidió confinar a los más de 7 millones de residentes de la región Metropolitana.

Con los contagios subiendo vertiginosamente las últimas semanas, Chile ya figura como uno de los países con más casos positivos por millón de personas, según datos de la Universidad de Oxford.

De los 19 millones de habitantes del país, más de 216.000 se habrían infectado, lo que equivale a más del 1,1 %.

2- TRES MESES MÁS DE ESTADO DE EXCEPCIÓN

El presidente Piñera decidió el pasado lunes prorrogar 90 días más el estado de excepción, una medida que le permite limitar el tránsito, prohibir las reuniones en espacios públicos y establecer cuarentenas o toques de queda.

Ante la perspectiva de vivir en estas condiciones hasta al menos el próximo 16 de septiembre, algunas voces del Gobierno apuntaron a un posible aplazamiento del plebiscito constitucional convocado para el 25 de octubre, cuya campaña empezará un mes antes.

La votación sobre una nueva Carta Magna que sustituya a la actual, que para muchos es el origen de la desigualdad social, ya estaba prevista para el mes de abril y se tuvo que postergar tras la llegada del coronavirus.

La politóloga de la Universidad de Chile Claudia Heiss dijo a Efe que sería "bastante negativo" celebrar un proceso electoral en un momento en que los derechos fundamentales están restringidos.

Los principales partidos políticos separaron el debate sanitario del político y negaron otra postergación.

Para Heiss, al alargar el estado de excepción, el Ejecutivo quiere "dar un mensaje político de autoridad y de control".

3- VAIVÉN DE ESTRATEGIAS Y CAMBIO DE MINISTRO

Las "cuarentenas selectivas" que el Gobierno aplicó los primeros dos meses de pandemia, cuando todavía descartaba confinar todo el territorio o la región Metropolitana entera y lo hacía por barrios, quedaron en entredicho con la explosión de los contagios a principios de mayo.

"Las cuarentenas dinámicas no tuvieron los resultados esperados, las personas no tomaron conciencia de los cuidados y de no salir de sus casas", dijo a Efe Dennisse Brito, experta en Salud Pública de la Universidad Diego Portales.

Por otro lado, Enrique Paris asumió el pasado sábado como nuevo ministro de Salud tras la salida del exministro Jaime Mañalich, cuya gestión de la pandemia y estrategia comunicativa estuvo marcada por múltiples polémicas.

La última fue en torno a los cifras de fallecidos después de que un reportaje del medio de investigación Ciper revelara que los datos que informaba diariamente el Gobierno a la ciudadanía no coincidían con los que entregaba a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la que habría reportado unos 2.000 más.

4- CUARENTENAS CON EFECTOS DISPARES

El impacto positivo del confinamiento en los barrios acaudalados del este de la capital no ha tenido réplica en las comunas vulnerables del sur, donde la pobreza y el hacinamiento son una realidad.

"El tema es generar las condiciones sociales (...) apropiadas para cada población, muy de la mano con el nivel local. Sin duda el paquete de medidas sociales es clave, pero se ha demorado mucho", sostuvo Paula Bedregal, epidemióloga de la Universidad Católica.

La doctora lamentó en una entrevista con Efe el "débil aislamiento" de los infectados menos graves en los sectores afectados por el hacinamiento.

5- UNA PROPUESTA: SANTIAGO EN "HIBERNACIÓN"

Tras las críticas por el reiterado incumplimiento de la cuarentena en la capital, donde no se han visto las grandes avenidas vacías, el 'think tank' chileno Espacio Público propuso este martes que la capital se sume en una "hibernación".

"La única posibilidad de terminar con esta situación angustiosa, origen de la mayor parte de las defunciones del país, es reducir franca y decididamente la movilidad en la ciudad", reza el informe.

Por ello, Espacio Público considera importante el "apoyo económico directo a las familias", una posible "amplicación del toque de queda" y "restringir al máximo el acceso al transporte público".

La experta en Salud Pública de la Universidad Diego Portales Dennisse Brito valoró que "estas medidas extremas en estos casos son necesarias", aunque siempre con "precaución" y una "buena organización".

Arnald Prat Barnadas