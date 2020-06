La Gobernadora de Tokio rechaza la idea de aplazar aún más los JJ.OO.

La Gobernadora de Tokio, Yuriko Koike habla sobre la crisis del coronavirus en una conferencia de prensa en Tokio, Japón. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON/Archivo

Tokio, 17 jun (EFE).- La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, no está convencida de que los próximos juegos olímpicos se puedan aplazar aún más y señaló que aún hay "muchos temas por solucionar" ante el impacto de la pandemia de coronavirus.

"Para los atletas sería muy difícil si los JJ.OO. son para más adelante", afirmó hoy Koike en un debate en la víspera del comienzo de la campaña electoral para elegir a la máxima autoridad del área metropolitana de Tokio, comicios para los que Koike es favorita.

Los JJ.OO. de Tokio 2020, que debían comenzar el próximo 24 de julio, fueron aplazados para 2021 ante la extensión global de la pandemia de coronavirus, según anunció el pasado 24 de marzo el Gobierno nipón y el Comité Olímpico Internacional (COI).

Koike dijo que las autoridades políticas y olímpicas están trabajando para "simplificar" las próximas olimpiadas con el fin de reducir los gastos, para lo que pidió la "comprensión" del pueblo de Tokio.

"Hay muchos temas que solucionar, como por ejemplo cómo podemos evitar que entre más coronavirus en Japón, cómo se puede asegurar la villa olímpica, qué hacer con los espectadores...", dijo en el debate entre los candidatos, organizado por videoconferencia.

"Aun así ,agregó, va a surgir un nuevo símbolo de los JJ.OO. con esto. Hablaremos entre todos los implicados para poder responder a las esperanzas del pueblo, de los atletas y de los niños".

Koike evitó precisar el coste adicional que representará el aplazamiento de las pruebas deportivas por un año, y recordó que entre las opciones que se manejan es cómo se pueden cortar gastos en las ceremonias de apertura y cierre de las olimpiadas.

Uno de los aspirantes, Taro Yamamoto, líder del grupo izquierdista Reiwa Shinsengumi, se mostró partidario de cancelar los JJ.OO. ya que cree que no se puede garantizar la seguridad de atletas y público si no hay una vacuna ni fármacos apropiados para tratar el covid-19.

Koike, exministra de Defensa y de Medio Ambiente, se presenta como clara favorita para renovar por cuatro años más su mandato al frente del área metropolitana de Tokio en los comicios que se llevarán a cabo el 5 de julio próximo.

Una reciente encuesta le daba un apoyo a su gestión del 70 %, casi el doble del primer ministro, Shinzo Abe (38 %).