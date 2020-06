La ciudad de Nueva York entrará en fase dos de reapertura el próximo lunes

Algunas grandes empresas como Apple ya han reabierto todas sus tiendas en los cinco distritos neoyorquinos, algunas de las cuales llevaban cerradas desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Nueva York, 17 mar (EFE).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este miércoles que la ciudad pasará a la fase dos de la reapertura el próximo lunes e informó que el estado registró ayer el número más bajo de muertes por coronavirus hasta la fecha, con 17 decesos, 15 de ellos en hospitales y dos en residencias.

Durante la fase dos, la ciudad, que lleva en la primera fase menos de dos semanas, volverá a parecerse un poco más a lo que era antes de la pandemia, ya que podrán retornar a las oficinas de la Gran Manzana el 50 % de los trabajadores de cada edificio, aunque seguirá lejos de la plena normalización.

También volverán algunos negocios no esenciales como las peluquerías o los salones de belleza y los restaurantes podrán servir comida en el exterior.

En ese sentido, algunas grandes empresas como Apple ya han reabierto todas sus tiendas en los cinco distritos neoyorquinos, algunas de las cuales llevaban cerradas desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo.

Durante su conferencia de prensa diaria, Cuomo aseguró que el estado había alcanzado el nivel más bajo de hospitalizaciones desde el inicio de la pandemia y que la tasa de positivos había alcanzado también su cifra más baja, con un 0,96% de positivos entre los cerca de 60.000 pruebas practicadas.

"Es el porcentaje más bajo de positivos desde que empezamos. Uno de los más bajos en Estados Unidos. Hemos demostrado que podemos ir a la peor tasa de infección a la mejor. No son palabras, sino hechos poderosos", relató el gobernador.

"Los números de la ciudad siguen siendo buenos", apuntó Cuomo mientras mostraba en una diapositiva que la tasa de infección en la Gran Manzana había vuelto a bajar hasta el 1,2 %, con los distritos de Queens (1,6 %), El Bronx (1,3 %) y Brooklyn (1,3 %) con las mayores ratios.

"No hemos cambiado los requisitos para la ciudad", señaló el dirigente demócrata, que insistió en la responsabilidad de la administración local y les pidió aumentar la capacidad para realizar tests y dar respuesta a cualquier situación adversa con respecto al virus.

Cuomo agregó que las regiones de Westchester, Rockland y Hudson Valley entrarán en fase tres el próximo martes 23 mientras que Long Island lo hará al día siguiente.

CRÍTICAS AL GOBIERNO FEDERAL

Andrew Cuomo volvió a cargar contra la gestión de la crisis del coronavirus del Gobierno federal que preside Donald Trump, del que dijo que estaba "cometiendo un error histórico".

"No es un comentario político. Es un comentario basado en la verdad objetiva", expresó el gobernador con referencia a los repuntes que están experimentando otros estados, que han sufrido un ascenso tanto en los positivos como en las hospitalizaciones.

Cuomo alertó de que los rebrotes y los errores en las reaperturas de esos territorios podrían afectar a los números de Nueva York y pidió responsabilidad "de la misma manera que se pidió a Nueva York cuando éramos los más afectados".

"Estamos en un momento de la historia en el que no se distingue entre partidos, sino que se trata de consecuencias de vida o muerte", defendió el dirigente, que recordó que según el modelo de la Casa Blanca, en Estados Unidos morirán cerca de 90.000 personas para agosto.

Andrew Cuomo se preguntó si ese era el coste a pagar para la recuperación económica a la par que opinó que esa situación "no ayuda a la economía" porque, a su juicio, "cuando el virus sube, el mercado y la confianza de los consumidores baja" porque los ciudadanos se ponen "más nerviosos" y tienen menos confianza en los Gobiernos y en el futuro.