Fuente AP: MLB presenta cuarta oferta a los jugadores

NUEVA YORK (AP) — El béisbol de las Grandes Ligas presentó una cuarta oferta a la asociación de peloteros, con el fin de poner en marcha una campaña demorada por la pandemia del coronavirus, informó una persona con conocimiento de la propuesta.

La persona habló el miércoles con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que no se ha dado un anuncio.

Otra persona al tanto de la situación dijo que el comisionado Rob Manfred se reunió con el jefe del gremio Tony Clark en Arizona, en un esfuerzo por reiniciar las negociaciones. La persona que informó sobre el encuentro Manfred-Clark también pidió no ser identificada debido a que no se hizo un anuncio al respecto.

Clark tiene residencias en Phoenix y Nueva Jersey, y ha permanecido en Arizona desde que los entrenamientos de pretemporada fueron interrumpidos el 12 de marzo. La reunión el lunes se realizó a pedido de Manfred, informó la persona al tanto del encuentro.

El sindicato ha presentado dos propuestas para poner en marcha la temporada. Un monto de 1.000 millones de dólares mantiene divididas a las partes. En principio, los jugadores iban a cobrar 4.000 millones en salarios hasta que la pandemia frenó la actividad.

El gremio dio por finalizadas las negociaciones el sábado, al día siguiente de la más reciente propuesta de MLB, y afirmó que seguir era “fútil”. Los peloteros conminaron a MLB que fijara unilateralmente el calendario de juegos, pero Manfred dijo que MLB no lo hará sin tener la garantía que no serán blanco de demandas.

Ambos bandos llegaron el 26 de marzo a un acuerdo en los que los jugadores aceptaban recibir salarios prorrateados. Fue parte de un acuerdo que incluía una garantía de tiempo de servicio incluso si no se logra jugar este año.

Los equipos aseveran que necesitan hacer más recortes salariales para afrontar las pérdidas por jugar en estadios vacíos. Los peloteros sostienen que no aceptarán más recortes.