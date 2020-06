Frenazos del Dortmund y el Leipzig

EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL .

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- Ya sin opción ni siquiera matemática de discutirle el título de la Bundesliga al Bayern Múnich, campeón desde el martes, el Borussia Dortmund sufrió un frenazo imprevisto, doblegado en su terreno por 0-2 por el Maguncia, un rival que ya roza la permanencia, en el cierre de la antepenúltima jornada del torneo, en la que el Leipzig malgastó dos goles de renta en su casa ante el Fortuna Dusseldorf (2-2) y el Leverkusen retomó el cuarto puesto (3-1).

Ya no hay emoción por la cima, pero la clasificación para la Liga de Campeones está en plena agitación. Ya la tiene asegurada el Dortmund, pero para sostener el segundo puesto aún necesita más, porque este miércoles cayó en su estadio contra pronóstico y frente al Maguncia, al que le bastó una defensa firme y compacta y un buen gol del joven de 19 años Burkardt, con un certero testarazo, para anular al equipo de Erling Haaland, que este martes se quedó a 'cero'.

Y eso tiene mérito, como también vencer por 0-2 en el Signal Iduna Park. El segundo gol fue de penalti de Mateje para confirmar la sorpresa de la jornada y para abrir un debate por el segundo puesto que parecía más intenso durante la noche de lo que fue al final, porque el Leipzig perdió un partido que tenía ganado, en su casa y contra el antepenúltimo de la tabla, el Fortuna Düsseldorf (2-2).

El Leipzig tardó una hora en romper su duelo en casa. En el 60 anotó el 1-0 Kevin Kampl. En el 63 Timo Werner hizo el 2-0 y su vigésimo sexto tanto de este curso en el campeonato para agitar la lucha por el subcampeonato hasta que, de pronto, perdió tal ventaja en los cinco minutos finales, con dos goles en contra. Ya había sido sustituido Dani Olmo, de nuevo titular.

La cuarta plaza es por ahora del Leverkusen, que respondió al Borussia Moenchengladbach. En su pulso intenso, equilibrado, con un sólo punto de diferencia a favor suyo, el Bayer eludió la presión con celeridad. Había ganado el martes su rival más directo por la cuarta posición (3-0 al Wolfsburgo) y él venció este miércoles al Colonia, doblegado en el primer tiempo en su visita al Bay Arena (3-1).

Sven Bender anotó el 1-0 muy rápido, en el minuto 7, en uno de esos córner cerrados que propone el Bayer Leverkusen y que ya sufrió este mismo curso hasta el increíble Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid. Su toque en el primer palo fue gol. Ya en el 40, Kai Havertz culminó el 2-0. Es su duodécimo gol en esta Bundesliga, el sexto desde la reanudación del torneo. Bornauw marcó el 2-1 en el 59 y Diaby sentenció con el 3-1 en el tramo final.

Por la Liga Europa compite el Hoffenheim, que tomó la séptima plaza con un triunfo por 1-3 en el campo del Augsburgo. Todos los goles fueron en el segundo tiempo, dos de ellos de Dabbur.

Seis dianas en los últimos seis partidos ha marcado para el Eintracht Fráncfort el portugués André Silva, que abrió el triunfo de su equipo, el tercero en las últimas cuatro jornadas; sostuvo sus remotas posibilidades europeas y agravó la herida del Schalke. Derrotado por 2-1 este miércoles, no gana desde el pasado 17 de enero, hace ya 14 jornadas.

El atacante luso, que ha sumado siete goles desde la reanudación del campeonato, culminó el 1-0 en un contragolpe trepidante (m. 29), que condujo Kostic desde su campo y al que dio continuidad el japonés Kamada. Ya en el segundo tiempo, el argentino David Abraham conectó el 2-0 de cabeza en un servicio perfecto de Kostic. El 2-1 de McKennie reabrió el duelo. Incluso, el Schalke se acercó al empate, pero no lo logró. Es décimo en la tabla.