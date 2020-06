Florida no prevé retroceder en la reapertura pese al récord de casos por COVID-19

En la imagen, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Miami, 16 jun (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó este martes que el estado "no echará marcha atrás" en el proceso de reapertura económica pese a que los casos nuevos de COVID-19 contabilizados en las últimas 24 horas llegaron a 2.783, un nuevo récord en medio de la desescalada.

El lunes fueron 1.758 los casos nuevos, el sábado habían llegado hasta los 2.581, que era el récord hasta los 2.783 de hoy, y el domingo sumaron 2.016.

Sin embargo, el gobernador Ron DeSantis, señaló en una rueda de prensa que el aumento obedece a la multiplicación de las pruebas y que el estado "no echará marcha atrás" en el proceso de reapertura que va por la segunda de tres fases.

El político republicano recordó que en abril él había anticipado que los casos podían superar los 2.000 diarios a medida que aumentan las pruebas.

Precisó que se están haciendo pruebas en "entornos de alto riesgo", que incluyen a trabajadores agrícolas migrantes y reos.

Desde el 1 de marzo, fecha en que se registró oficialmente la llegada de pandemia a Florida, ha habido 80.109 casos y 2.993 muertes relacionadas con la COVID-19 en Florida, informaron este martes las autoridades sanitarias estatales.

La cifra acumulada de hospitalizaciones por COVID-19, la variable que los expertos aconsejan observar, subió por primera vez por encima de las 12.000 (12.206), aunque el Departamento de Salud de Florida no precisa cuántas personas están ingresadas en centros médicos actualmente.

El porcentaje de resultados positivos en las pruebas de COVID-19 realizadas en Florida hasta este martes, que totalizan 1.461.297, se incrementó en 0,1 puntos de ayer a hoy y se sitúa ahora en 5,5 %.

Las muertes por COVID-19 también siguen creciendo. En las últimas 24 horas pasaron de 2.938 a 2.993, es decir que hubo 55 muertes entre ayer y hoy.

Los casos se han disparado desde hace más de dos semanas y las autoridades de Florida lo atribuyen a que han aumentado las pruebas y a que se están haciendo en lugares donde al principio de la pandemia no se realizaron pues se centraron en las áreas donde la incidencia era mayor.

El foco principal está en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, pero la cuenta de casos nuevos no aumenta solo en esos tres condados del sureste del estado.

Solo 359 de los 2.783 casos nuevos de hoy corresponden al foco principal.

Según las cifras oficiales, Miami-Dade llegó a 22.301 casos, 847 muertes y 3.497 hospitalizaciones desde el 1 de marzo, Broward acumula 9.215 casos, 1.708 hospitalizaciones y 358 muertes y Palm Beach, 9.141 casos, 1.451 hospitalizaciones y 438 decesos.

Los alcaldes de Miami, Francis Suárez, y Miami Beach, Dan Gelber, dicen que se están haciendo más pruebas y eso tiene efecto en la cuenta de casos nuevos, pero también señalaron que no se están cumpliendo a rajatabla las medidas para contener el contagio de la pandemia cuando ya se ha salido del confinamiento.

EL ÚLTIMO RECURSO

Se llegó a decir que Miami y Miami-Beach iban a volver al confinamiento por el aumento de los casos, pero Suárez y Gerber dijeron que ese sería el "último recurso" pues tendría consecuencias muy negativas para una "economía quebrada" y con unos 400.000 desempleados.

En la lista del Departamento de Salud no están incluidas más que las personas que han dado positivo en las pruebas de COVID-19, no en las de anticuerpos.

Si se agregan estas, la cifra se eleva a 88.261 (85.478 ayer) positivos desde el 1 de marzo, de acuerdo con una nueva plataforma denominada Mapa del Coronavirus de la Comunidad de Florida.

Esta iniciativa ha partido de una exempleada del Departamento de Salud de Florida, Rebekah Jones, que ayudó a crear el portal estatal de datos de la COVID-19 pero fue despedida en mayo pasado, según ella, porque a sus jefes no les gustaba su "transparencia".

Jones incluye en su nuevo portal datos que no están en el "oficial", como el número de recuperados en las últimas seis semanas, que son 22.965, y el número de camas disponibles en unidades de cuidados intensivos disponibles, que bajó de 1.620 a 1.512 entre ayer y hoy.