Filme rememora el caso que desató los disturbios raciales de 1980 en Miami

Fotograma cedido por el Festival de Cine de Miami (MFF) del documental "When Liberty Burns" EFE/Dudley Alexis /Festival de Cine de Miami

Miami (EE.UU), 17 jun (EFE).- Miami 1980. Los policías acusados de la muerte de un afroamericano que estaba bajo su custodia son absueltos y estallan graves disturbios. Cuarenta años después, Dudley Alexis, director de un nuevo documental sobre el caso de Arthur McDuffei, afirma que "poco ha cambiado para la comunidad de raza negra".

"Sigue habiendo abusos de la comunidad afroamericana. Si miras los arrestos de la ciudad sigue habiendo muchos más arrestos de población negra que otro tipo de grupo demográfico. No me gusta decir que las cosas han cambiado mucho porque seguimos protestando por lo mismo, seguimos marchando por lo mismo, seguimos reclamando lo mismo", señala a Efe el director de "When Liberty Burns".

El filme se estrenó por primera vez en el Festival de Cine de Miami durante el mes de marzo, pero por culpa de la pandemia del coronavirus se cancelaron el resto de pases, por lo que este viernes Alexis vivirá un segundo estreno muy distinto al primero.

Esta vez será virtual, pero además la muerte de otro afroamericano, George Floyd, a manos de policías de Minneapolis a fines de mayo ha hecho surgir un movimiento que reclama cambios reales para acabar con el racismo y la violencia policial.

"Quiero que la gente en Miami pueda ver el documental y lo disfrute. Es importante echar la vista atrás y rememorar la Historia, sobre todo teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo a día de hoy", dice Dudley Alexis.

El director de origen haitiano comenzó su proyecto en mayo de 2016, después de que un amigo suyo viviera una confrontación con la policía por el color de su piel.

Investigó en los archivos de la ciudad y se topó con el incidente McDuffie, del que nunca había oído hablar.

Arthur McDuffie, un exmarine con un historial de infracciones de tráfico, falleció en las Navidades de 1979 a causa de las heridas sufridas durante su arresto y hasta ocho policías fueron incriminados por su muerte, pero ninguno fue condenado, lo que hizo estallar disturbios y protestas en barrios como Overtown y Liberty City durante tres días del mes de mayo de 1980.

Dieciocho fallecidos y aproximadamente seiscientas detenciones durante los tres días de protestas.

Ahora, la historia de McDuffie se recupera en las miles de gargantas que gritan su nombre en las manifestaciones de todo el país, mientras que Alexis sueña con que por fin "se produzca un cambio real".

"Espero que haya un cambio de políticas y de pensamiento. Aunque creo que, más que un cambio legislativo, es más importante que haya un cambio de mentalidad en la forma en la que la gente piensa sobre la raza. La idea de un sistema basado en el racismo tiene que cambiar", asevera.

Para Alexis una de las grandes diferencias entre las protestas de hace cuarenta años y las actuales es que "la población ha podido verlo con sus propios ojos" gracias a las redes sociales, lo cual "evita que la gente no crea a las víctimas cuando ocurren".

"De ninguna forma puedes argumentar o discutir lo que le pasó a George Floyd y la gran diferencia no es que estos abusos policiales se estén volviendo más habituales, sino que la gente tiene la oportunidad de verlo, grabar estos incidentes y compartirlos en las redes sociales", explica el haitiano.

¿COINCIDENCIA INTENCIONADA?

El documental se emitirá coincidiendo con el Juneteenth, también conocido como Día de la Libertad, el cual conmemora el 19 de junio de 1865, cuando el estado de Texas anunció que abolía la esclavitud y se produjo la emancipación de la población afroamericana.

Curiosamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había planificado en Tulsa (Oklahoma) un acto de su campaña para las elecciones presidenciales de noviembre coincidiendo con esta festividad, aunque finalmente decidió posponerlo hasta el sábado.

El próximo 27 de agosto Trump estará en Jacksonville (norte de Florida) para pronunciar su discurso de aceptación de la candidatura republicana para las elecciones del 3 de noviembre.

Por las mismas fechas de 1960 ocurrió en Jacksonville lo que después pasó a llamarse "Ax Handle Saturday".

Más de un 100 personas de raza blanca atacaron con bates de béisbol y mangos de hachas a un grupo de afroamericanos que se estaba manifestando de forma pacífica en el centro de la ciudad, convocados por la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP).

Según la Sociedad Histórica de Florida, el ataque, dirigido inicialmente hacia los manifestantes, pronto derivó a cualquier afroamericano que estuviera a la vista de la turba rabiosa mientras que "la policía observaba la escena".

Las autoridades solo intervinieron cuando la banda callejera "The Boomerangs" se entrometió en el conflicto para proteger a los manifestantes, momento que aprovechó la policía para "unir sus porras a los bates de béisbol y mangos de hachas".

Alexis reconoce que "sería una coincidencia asombrosa" el haber elegido esa fecha, aunque asegura que "ya nada le sorprende" refiriéndose a Trump, pero que prefiere "no prestarle atención" ya que "eso es lo que busca en todos los lugares a los que va".

Alberto Domingo Carreiro