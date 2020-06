Farmacias saqueadas durante protestas en varias ciudades de EEUU

(Bloomberg) -- Los saqueadores irrumpieron en farmacias y huyeron con oxicodona y otras medicinas con alto valor de reventa en la calle durante las recientes protestas por la brutalidad policial que se extendieron por las ciudades de Estados Unidos, dicen funcionarios federales.

Según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), más de 620 farmacias fueron saqueadas, robadas o incendiadas durante el reciente periodo de dos semanas de disturbios civiles. Ese número representa lo que la agencia suele ver en seis meses, dijo Katherine Pfaff, portavoz de la DEA, el miércoles por correo electrónico.

Los robos parecen ser crímenes de oportunidad y no un esfuerzo coordinado, dijo Pfaff.

Entre las medicinas más comúnmente robadas se encuentran la oxicodona, la codeína, las anfetaminas, las benzodiacepinas, el jarabe para la tos con codeína, Xanax, Valium, tramadol y buprenorfina, según la agencia.

“Esas medicinas tienen un tremendo valor de reventa en el mercado negro”, dijo Patrick Trainor, un agente especial de la DEA, en una entrevista telefónica a principios de este mes. “Es muy, muy rentable. Ciertamente es nuestra experiencia que las farmacias se ven afectadas exactamente por esa razón”.

Los robos están ocurriendo a pesar del requisito de que muchas de las medicinas se mantengan en cajas fuertes unidas a los cimientos de los edificios, dijo Trainor.

La destrucción obligó al cierre de cientos de farmacias, tanto tiendas independientes como las que forman parte de las cadenas nacionales.

El portavoz de CVS Health Corp. Mike DeAngelis afirma que un total de 400 tiendas se vieron afectadas por las protestas y cerraron en algún momento, pero la mayoría de las farmacias no fueron robadas. Menos de 20 permanecen cerradas por reparaciones, dice. DeAngelis declinó especificar cuántos medicamentos con receta y qué tipos de fueron robados. CVS opera cerca de 9.900 tiendas en EE.UU.

El portavoz de Walgreens Boots Alliance Inc. Jim Cohn dice que la cadena de farmacias ha reabierto la gran mayoría de las tiendas que habían sido cerradas temporalmente debido a daños. Rite Aid Corp. declinó hacer comentarios.

Dentro de la División de Campo de Nueva York de la DEA, por ejemplo, del 1 de abril al 16 de junio hubo 46 informes de robos, un aumento de 1050% con respecto al mismo período del año pasado, según Pfaff.

En algunos casos, las farmacias han sido destruidas y no pudieron realizar una auditoría de los medicamentos robados, dice Pfaff.

Las protestas, acompañadas de episodios de violencia, se extendieron por las principales ciudades de Estados Unidos luego de la muerte de George Floyd el 25 de mayo mientras la policía de Minneapolis lo inmovilizaba.

Nota Original:Looters Made Off With Drugs From Pharmacies During Protests

