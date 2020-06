Eurodiputada negra se dice víctima de "violencia policial" en Bélgica

Una eurodiputada negra denunció este miércoles ante el pleno de la Eurocámara haber sido víctima de "violencia policial" en Bélgica, la víspera de un debate sobre racismo, una versión rebatida por la policía belga.

"He sido víctima de violencia policial por la policía belga. Lo considero como un acto de discriminación con tendencias racistas", dijo emocionada la diputada alemana Pierrette Herzberger-Fofana, de 71 años.

La eurodiputada ecologista, nacida en Bamako, explicó que la víspera en las inmediaciones de la Estación del Norte de Bruselas vio a nueve policías "acosar a dos jóvenes negros", escena que grabó con su celular "legalmente".

Según su relato, los policías se dirigieron entonces hacia ella, tomaron su celular y cuatro de ellos la empujaron "brutalmente contra un muro" con las piernas "separadas", antes de un cacheo.

"Me trataron de manera humillante. Cuando dije que era eurodiputada, no me creyeron. Y eso que tenía en la mano mis dos pasaportes: el salvoconducto del Parlamento Europeo y el pasaporte alemán", agregó.

Herzberger-Fofana aseguró haber denunciado los hechos este miércoles. "Esta experiencia cuando todo el mundo ha visto las desafortunadas consecuencias de la brutalidad policial es traumática para mí", agregó.

Audrey Dereymaeker, portavoz de la policía, rebatió el relato del incidente, pero confirmó que registraron a la mujer durante un control de identidad y dijo que iba a ser investigada por insultar a los oficiales.

"Quiso intervenir" durante un control de dos sospechosos, "filmó la escena y primero se negó a identificarse cuando se le pidió, luego accedió a mostrar sus papeles", todo ello "sin violencia", explicó la vocera a la AFP.

Dereymaeker indicó que los agentes levantaron un acta de lo sucedido, que transmitieron este miércoles a la fiscalía por comportamiento agresivo. Una portavoz de la fiscalía, Willemien Baert, confirmó la recepción.

El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, expresó su apoyo a la eurodiputada, así como el líder del grupo ecologista, el belga Philippe Lamberts, que calificó la actuación de la policía de "intolerable".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no se refirió al caso durante el debate este miércoles en la Eurocámara organizado tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos.

Sin embargo, la ex ministra de Defensa alemana aseguró que en la Unión Europea "no hay lugar para el racismo o cualquier forma de discriminación".

mad-tjc/mb