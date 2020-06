Estrella del sprint Coleman afronta dura sanción dopaje por no informar de nuevo sobre paradero

Foto de archivo de Christian Coleman antes de la final de los 4x100 mts en el Mundial de atletismo de Doha. Oct 5, 2019. REUTERS/Hannah Mckay

Por Steve Keating

17 jun (Reuters) - El campeón mundial de los 100 metros, Christian Coleman, que se escapó por poco de una dura sanción el año pasado por perderse tres controles antidoping, fue suspendido de forma provisional el miércoles y podría no ir a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 por quebrar de nuevo la normas sobre su paradero.

El velocista estadounidense reveló la noticia en Twitter, pero aseguró que las autoridades antidopaje no siguieron el procedimiento correcto cuando no pudo coincidir con ellos tras salir para hacer unas compras navideñas el 9 de diciembre de 2019, en un momento en el que dijo que estaría en casa.

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés) confirmó más tarde la sanción, al tiempo que hizo pública una larga refutación a las objeciones de Coleman.

Si un atleta no reporta de forma adecuada su paradero en tres ocasiones o no está presente en la hora fijada en un periodo de 12 meses, la sanción puede ser una suspensión de entre uno y dos años.

Coleman, que también ganó la plata en los 100 metros y en el relevo 4x100 en los mundiales de 2017, se libró de la suspensión el año pasado, cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) retiró los cargos tras recibir asesoramiento de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sobre cómo calcular la ventana de 12 meses para tres tests fallidos.

El sprinter exigió más tarde una disculpa de la USADA, pero dos de esas ausencias se han combinado ahora con la última, y esta vez, tras haber pasado seis meses asegurando su postura, la AIU espera que llegue una sanción.

Coleman, que también participó en el oro estadounidense en el relevo 4x100 de los mundiales de Doha de 2019, reconoció que su ausencia contará como la tercera en un espacio de 12 meses, pero afirmó que solo está dispuesto a responsabilizarse por una falta, al tiempo que acusó a los oficiales antidopaje de tenderle una trampa.

"No me digan que 'me perdí' un test si se acercan con sigilo a mi puerta (estacionaron fuera de la verja y pasaron por delante... no hay registro de nadie que haya venido a mi casa) sin mi consentimiento", dijo.

"Nunca he usado y nunca usaré suplementos o drogas para mejorar el rendimiento. Estoy dispuesto a someterme a pruebas de drogas cada día durante el resto de mi carrera para demostrar mi inocencia", agregó.

(Reporte de Steve Keating en Toronto y Mitch Phillips en Londres; editado en español por Carlos Serrano)