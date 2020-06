El petróleo de Texas baja un 1,38 % por temor a nuevos casos de COVID-19

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una bajada del 1,38 %, hasta 37,85 dólares el barril. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Nueva York, 17 jun (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este miércoles con una bajada del 1,38 %, hasta 37,85 dólares el barril, motivada por el temor del mercado a una segunda oleada de la pandemia de la COVID-19 tras detectarse rebrotes en China y por la continua preocupación sobre el aumento de casos en Estados Unidos.

A las 09.15 hora local (13.15 GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en julio restaban 0,53 dólares respecto a la sesión del martes, cuando el Texas avanzó un 3,39 %.

El barril de referencia en EE.UU. bajaba entre preocupaciones por los repuntes de casos y especialmente después de que el gobierno chino haya tomado estrictas medidas para controlar el brote de Pekín entre las que se encuentran la suspensión de vuelos y el cierre de las instituciones escolares.

En los últimos días, el precio del WTI ha oscilado entre ganancias y pérdidas en un momento en el que los analistas han fijado su mirada en la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), que se celebrará mañana y en donde se discutirá el nivel de cumplimiento del histórico recorte vigente de 9,7 millones de barriles por día (bpd), que ha sido ampliado hasta julio.

Por otro lado, el Instituto de Petróleo Estadounidense (API en inglés) informó ayer que los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 3,9 millones de barriles para la semana del 12 de junio mientras que los de gasolina aumentaron en 4,3 millones y los destilados tipo diésel en 919.000, todas las cifras muy por encima de lo estimado.

El analista sénior de mercados de Oanda Edward Moya dijo en una nota recogida por MarketWatch que los precios del petróleo "no se pueden sacudir" las preocupaciones respecto al exceso de oferta y la debilidad de la demanda a corto y medio plazo.

"El informe del API sugiere que las reservas de petróleo seguirán en máximos históricos en el corto plazo", apuntó.

"Se espera que los precios ronden los 40 dólares, con movimientos marginales hacia cualquier dirección para el resto de junio. Una disminución o aumento diario, si es marginal, no significa mucho en este momento y es solo el resultado de las fuerzas del mercado que intentan vender el miedo y comprar entusiasmo. Pero no esperamos otra cosa que un suave rebote constante entre el positivo y el negativo", dijo en un comunicado el analista de Rystad Energy Bjornar Tonhaugen.