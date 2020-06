El futbolista boliviano Moisés Villarroel cuenta que se enfermó y superó la COVID-19

En la imagen un registro de Moisés Villarroel, centrocampista del Jorge Wilstermann de Cochabamba y de la selección nacional de fútbol de Bolivia. EFE/Ernesto Guzmán Jr/Archivo

La Paz, 17 jun (EFE).- El centrocampista del Wilstermann de Cochabamba Moisés Villarroel reveló este miércoles que superó la COVID-19 tras padecer el virus por tres semanas junto a sus padres, en lo que constituye el primer caso en un jugador de la División Profesional de Bolivia que ha trascendido que supera la enfermedad.

Villarroel publicó un video en Facebook en el que cuenta sobre su proceso de recuperación, los síntomas que deja la enfermedad y su agradecimiento a Dios y a sus amistades por ayudarlo a superar el momento.

"Estas últimas tres semanas que pasaron fueron muy duras para nosotros, para nuestra familia, lamentablemente, con mis padres nos habíamos hecho unas pruebas para el COVID-19 y dimos positivo", rememoró.

El futbolista de 21 años, que también jugó en su país para el Bolívar de La Paz y el Oriente Petrolero de Santa Cruz, relató sonriente que en un último análisis al que se sometió junto a sus padres dio negativo a la enfermedad.

"Traten a tiempo la enfermedad, por si tienen algún síntoma, algún dolor. No dejen pasar horas, el virus se aprovecha de esas horas que uno no le da bola (importancia)", recomendó, al mismo tiempo que aconsejó seguir las medidas de bioseguridad.

Antes se conoció la muerte por coronavirus de un jugador de la liga departamental de la región boliviana de Beni, integrante del Universitario de Trinidad, que al mismo tiempo proseguía sus estudios en zootecnia, en un suceso que además cobró la vida de su padre y un tío suyo también ligados al fútbol.

El Wilstermann, equipo en el que juega Villarroel, está a un punto de los líderes del Apertura boliviano, The Strongest de La Paz y Always Ready de El Alto, con 21 unidades tras las 12 jornadas que se diputaron hasta marzo pasado.

Los equipos de la División Profesional boliviana aguardan la autorización de las autoridades de sanidad del país para retomar los entrenamientos grupales en julio y volver a competir en agosto, según el pedido que hizo la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).