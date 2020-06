Cucho” Hernández: "Los dos equipos nos jugamos la vida

El centrocampista japonés Takefusa Kubo (d) del RCD Mallorca, celebra UN gol ante el Eibar junto al delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández. EFE/Juan Herrero/Archivo

Palma, 17 jun (EFE).- El delantero colombiano Juan Camilo “Cucho” Hernández ha admitido la enorme importancia que tiene el partido que el viernes enfrentará en el Visit Mallorca Estadi al Mallorca con el Leganés, dos equipos situados en el fondo de la tabla que necesitan los tres puntos en juego para mantener sus opciones de evitar el descenso.

“Será complicado, los dos equipos nos jugamos la vida. Pero al final estamos en casa y con público o sin público (en las gradas) tenemos que sumar los tres puntos que es lo único que nos vale”, declaró el “Cucho” al club balear.

Hernández, titular en la derrota del Mallorca en Villarreal (1-0 con gol del también colombiano Carlos Bacca), pero sin acierto ante la portería rival, dijo que su equipo “hizo muchas cosas bien".

"Si te vas sin conseguir lo que quieres, te quedas jodido y con una sensación agridulce”, afirmó.

“Tenemos que rescatar las cosas buenas que hicimos (en Villarreal) y, si vamos puliendo lo que hacemos mal, tendremos muchas posibilidades de conseguir los objetivos. Es cierto que Baba (centrocampista ghanés del Mallorca) estrelló dos balones en los palos, pero no podemos dejarlo todo a la suerte. Hay que asumir responsabilidades y meter las ocasiones que tenemos”, señaló el futbolista sudamericano.

Añadió que su equipo compite en Primera División con rivales muy fuertes. "Si nosotros no las metemos, las meten ellos, así es la cosa”, puntualizó.

El ‘Cucho’ insistió en referirse a las claras ocasiones de gol ante el Villarreal, pero rechazó justificar la derrota con ese argumento: “Es verdad en que por un poquito más, un poquito menos (la pelota) no entra, pero nada, no hay que andar con peros. Hay que seguir trabajando, recuperar en estos dos días y preparar el partido del viernes”, zanjó el jugador, cedido al Mallorca por el Watford inglés.