China pide a sus bancos que limiten beneficios a un solo dígito

(Bloomberg) -- Los reguladores financieros de China han pedido a los bancos que mantengan el crecimiento de los beneficios por debajo del 10% este año y han instado a las entidades del país que apoyen una economía que se enfrenta a su peor crisis en cuarenta años, según personas familiarizadas con el asunto.

Los reguladores instarán a los bancos a sacrificar beneficios al conceder préstamos a tasas más bajas, aumentar sus provisiones para pérdidas crediticias y reconocer de manera más proactiva la deuda morosa, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad ya que el asunto es privado. Algunas oficinas locales de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China han comenzado a comunicarse con los bancos en sus jurisdicciones, dijeron dos de las personas.

China presionará a las instituciones financieras para que sacrifiquen beneficios por 1,5 billones de yuanes (US$212.000 millones) este año a fin de respaldar a las empresas al ofrecer tasas de préstamos más bajas y diferir los pagos de los préstamos, según informó la televisión estatal, citando la reunión del Consejo de Estado dirigida por el primer ministro, Li Keqiang, el miércoles.

La solicitud pone de relieve la preocupación sobre la rapidez con que China puede recuperarse del coronavirus. Si bien los bancos chinos ya esperaban rendimientos más débiles este año, limitar sus aspiraciones de beneficios podría motivarlos aún más a reforzar las reservas frente a futuros préstamos morosos. También evitaría que los bancos informen grandes beneficios durante unas condiciones económicas difíciles, según las personas.

La comisión no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El sistema bancario chino de US$41 billones se encuentra en la primera línea en el apoyo a las empresas afectadas por el coronavirus y el impacto de su propagación mundial. En un severo caso a la baja, suponiendo un crecimiento económico del 4,8% anual hasta 2021, la industria podría enfrentar una caída de beneficios del 39% sin precedentes este año, según UBS Group AG.

El plan también podría revelar el nivel real de la deuda morosa en China, que según los datos oficiales solo ha aumentado marginalmente hasta ahora, incluso cuando las medidas de cierre a principios de este año afectaron a muchos prestatarios.

Los prestamistas liderados por Industrial & Commercial Bank of China Ltd. aumentaron en más de dos veces los préstamos a empresas en el primer trimestre, al tiempo que aplazaron y transfirieron más de 1,5 billones de yuanes en pagos. Eso permitió a los bancos informar solo un aumento de 0,06 puntos porcentuales en los índices de morosidad a 2,04% a finales de marzo, al tiempo que registraban un aumento de 5% en los beneficios totales a 600.000 millones de yuanes.

La orientación del regulador perjudicará más a algunos bancos nacionales de tamaño medio y bancos comerciales de la ciudad, dijeron las personas.

