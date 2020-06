Chile descarta implementar la hibernación pero extiende las medidas de la cuarentena

Un grupo de personas camina el pasado 9 de junio del 2020 frente a una galería comercial cerrada por la cuarentena en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdes

Santiago de Chile, 17 jun (EFE).- El Gobierno de Chile descartó este miércoles la implementación de una hibernación para la ciudad de Santiago, aunque mantuvo las cuarentenas vigentes en la capital desde hace un mes y sumó cinco ciudades más a la medida para contener la COVID-19, que ya deja un total de 220.628 contagios y 3.615 decesos.

La idea de que la región capitalina diera un paso más en la reducción de actividades y las restricciones de movimiento comenzó a manejarse esta semana ante recomendaciones de algunos centros de investigaciones.

Sin embargo, el ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, descartó hoy meter al país en una fase de hibernación.

"Con respecto a la hibernación, no es posible llevar a cabo esa medida ya que nos quedaríamos sin servicios básicos, sin alimentación, sin atención a los adultos mayores, sin reparto de medicamentos y con una ciudad obviamente paralizada que puede incluso agravar la situación sanitaria de la comunidad", señaló Paris.

El ministro, no obstante, dijo que se van a tomar medidas más estrictas para hacer cumplir las cuarentenas.

En ese sentido, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, manifestó que "la hibernación no es una posibilidad, porque eso implica que las personas no pueda acceder a abastecimiento y servicios esenciales", pero indicó que "se ha tomado la decisión de restringir al máximo los permisos".

"Las personas solo van a poder salir dos veces a la semana a realizar trámites esenciales y excepciones (en vez de las cinco veces que se podía hasta ahora)", dijo Martorell, quien para el caso de las empresas aseveró: "Las empresas que abusan de estos permisos están cometiendo un delito. La fiscalización en este sentido va a ser implacable".

EXTENSIÓN Y AUMENTO DE CUARENTENAS

En cuanto a las nuevas cuarentenas decretadas, las localidades que adoptarán esta medida a partir del próximo viernes corresponden a las ciudades de San Felipe, Los Andes, Rancagua, Machalí y la zona urbana de Curicó, todas ellas emplazadas en la zona centro del país.

Mientras tanto, las comunas (barrios) que ya estaban en confinamiento pasarán a renovar la medida. Cabe recordar que se trata de toda la ciudad de Santiago, más 11 conurbaciones; Viña del Mar, Valparaíso y San Antonio, en el litoral central; Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte y Calama, en el norte del país.

BALANCE DIARIO

En la jornada de este miércoles, el Ministerio de Salud cifró en 4.757 los nuevos casos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas. Este número se suma a los 31.412 casos que no habían sido notificados hasta ahora que también se integraron este miércoles al total de contagios en el país, dejando un saldo de 220.628 casos.

En cuanto a los decesos, las autoridades informaron que el Registro Civil de Chile documentó 232 fallecidos en las últimas 24 horas, cifra que eleva la cantidad total de muertes a 3.615 personas.

Respecto a los pacientes hospitalizados, se contabilizan 1.794 internados en las unidades de cuidados intensivos y 1.529 conectados a ventilación mecánica invasiva.

Con los nuevos datos entregados por las autoridades de Gobierno y en comparación con los registros de la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile sigue como el tercer país latinoamericano con más casos de coronavirus, detrás de Brasil (923.189) y Perú (237.156).

Sin embargo, debido al ajuste adicional de 31.412 contagiados en los registros, Chile se encuentra a menos de 17.000 casos de desplazar a Perú del segundo lugar.