Centro de salud de la ONU recibe a venezolanos varados en la frontera con Colombia

SHOTLIST VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA16 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de carpas en el centro de salud2. Plano medio de migrantes en carpas3. Plano medio de migrantes entrando y saliendo de una carpa 4. SOUNDBITE 1 - Marileni Padrón, migrante venezolana (mujer, español, 20 seg.): "Agradecidos con todos, con Colombia y con este albergue aquí a diferencia de donde estábamos en el puente donde estábamos recibiendo lluvia, sol, polvo, no comíamos bien aquí nos están dando las tres comidas." 5. Plano de apoyo: Plano general de una bandera de Venezuela dentro de una carpa 6. Plano de apoyo: Plano general de una bandera de Venezuela dentro de una carpa 7. Plano general de mujeres haciendo sus camas dentro de una carpa8. Plano medio de mujeres haciendo sus camas dentro de una carpa9. Plano general de migrantes haciendo fila para recibir kits sanitarios10. Plano general de migrantes haciendo fila para recibir kits sanitarios 11. SOUNDBITE 2 - Víctor Bautista, secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de Norte de Santander (hombre, español, 17 seg.): "Este no es un albergue, esto no es un refugio, se trata de la estación sanitaria de atención Tienditas donde los migrantes que están retornando hacia el territorio venezolano cada 48 horas en grupos de 300 personas ingresaran al territorio venezolano en condiciones de dignidad" VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA 14 DE JUNIO DE 2020 16 DE JUNIO DE 2020 FUENTE: AFPTV 12. Plano de apoyo: Plano general de carpas 13. Plano de apoyo: Plano general de carpas 14. Plano de apoyo: Plano general de carpas 15. Plano general de un agente de policía dando kits sanitarios a los migrantes16. Plano panorámico de migrantes dentro del centro de salud17. Plano medio de migrantes dentro del centro de salud18. Plano general de migrants lavándose la cara y los dientes19. Plano medio de migrants lavándose la cara y los dientes 20. SOUNDBITE 3 - Robert Pérez, migrante venezolano (hombre, español, 17 seg.): "Más fuerte es esta aquí porque estamos más lejos, y supuestamente ayer salía un lote y no salió no lote, nada, entonces imaginate, da más miedo estar aquí cuando uno quiere estar en su país ya, uno quiere ver a su familia y estar en su tierra" VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA14 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 21. Plano general de migrantes cerca del puente internacional Simón Bolívar22. Plano medio de migrantes23. Plano medio de migrantes caminando con sus pertenencias24. Primer plano de migrantes caminando con sus pertenencias25. Plano medio de migrantes cargando sus pertenencias a un camiónk26. Plano medio de un agente desinfectando a migrantes antes de subir al autobús27. Plano medio de migrantes subiendo a un autobús