Bolton dice en libro que Trump buscó ayuda de Xi para reelección

(Bloomberg) -- El exasesor de seguridad nacional John Bolton escribe en un nuevo libro que el presidente Donald Trump pidió al líder chino Xi Jinping ayudarlo a ganar la reelección comprando más productos agrícolas estadounidenses, según un extracto publicado por el Wall Street Journal.

La revelación es parte de una descripción devastadora de la conducta de Trump en materia de política exterior por parte de Bolton, el funcionario de mayor rango en esta Casa Blanca, hasta ahora, en publicar un relato de su experiencia. El libro complicará aún más el esfuerzo de Trump para asegurar un segundo mandato.

En el libro, que se lanzará la próxima semana, Bolton describe una discusión entre Trump y Xi en la cumbre del Grupo de los 20 del año pasado en Osaka, Japón. Bolton escribe que Trump estaba “rogándole a Xi que se asegurara de que ganaría”, pero dijo que no podía imprimir las palabras exactas del presidente porque el proceso de revisión previo a la publicación por parte del Gobierno en busca de material clasificado lo prohibió, según el extracto.

El exasesor de seguridad dijo que el resultado fue emblemático de “la confluencia en la mente de Trump de sus propios intereses políticos y los intereses nacionales de EE.UU.”, y escribió que habitualmente tomaba decisiones de política exterior para beneficiarse políticamente.

“Estoy en apuros para identificar cualquier decisión significativa de Trump durante mi periodo en la Casa Blanca que no haya sido impulsada por cálculos de reelección”, escribe Bolton.

El New York Times y el Washington Post también publicaron informes sobre el libro de Bolton el miércoles, después de obtener copias. Un portavoz de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, dijo en una entrevista en Bloomberg Television que la acusación de Bolton de que Trump buscaba la intervención de Xi en su reelección es “absurda”.

“John Bolton solo está tratando de vender libros, eso es todo”, dijo.

No obstante, la Casa Blanca ya está en dificultades para refutar constantemente la versión de los hechos de Bolton. Si bien Trump dijo el lunes que “tal vez no está diciendo la verdad”, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo el miércoles que el libro está “lleno de información clasificada”, sin negar las afirmaciones de Bolton.

Lente de reelección

Bolton afirma que Trump ve la política hacia China completamente a través de la lente de su reelección, obsesionado con asegurar un acuerdo comercial a expensas de casi todo lo demás. Eso, según Bolton, plantea la posibilidad de que las recientes y duras palabras de Trump sobre el papel de China en la pandemia de coronavirus no sea más que una bravuconería que se disuelva si gana la reelección.

“La presidencia de Trump no se basa en la filosofía, la gran estrategia o la política”, escribe Bolton. “Está basada en Trump. Eso es algo que pensar para aquellos, especialmente los realistas de China, que creen que saben lo que hará en un segundo mandato”.

El representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, dijo que era “absolutamente falso” que Trump pidiera ayuda a Xi con las elecciones de 2020 en Estados Unidos durante las conversaciones comerciales en Japón el año pasado. Lighthizer hizo la declaración en un testimonio ante el Senado el miércoles.

Bolton escribe que el año pasado Trump ofreció revertir los procesos penales contra Huawei Technology Companies Ltd. si eso ayudara a asegurar un acuerdo comercial de fase uno con China.

El libro, titulado “The Room Where It Happened” (La habitación donde sucedió), podría tener consecuencias duraderas para la campaña de Trump, que ya se ha visto afectada por su respuesta a las protestas nacionales contra la brutalidad policial y su manejo de la pandemia de coronavirus. Trump está por detrás de su presunto oponente, el exvicepresidente Joe Biden, en las encuestas nacionales y en muchas encuestas de estados clave.

El Departamento de Justicia el lunes presentó una demanda que busca bloquear la publicación del libro de Bolton, programada para el 23 de junio. El Gobierno alega que las memorias contienen información clasificada que pondría en peligro la seguridad nacional si se hace pública.

La disputa legal, combinada con la acalorada crítica de Trump a Bolton, ha generado interés en el libro, que se ha convertido en un éxito de ventas en Amazon.com antes de su publicación. Muchos exayudantes de Trump han publicado relatos de su tiempo en la Casa Blanca, pero ninguno de ellos ocupó un puesto tan alto como Bolton.

Por lo menos, el libro podría debilitar el argumento de la campaña de Trump de que el presidente es mucho más duro con China de lo que sería Biden, si es elegido. El hijo de Trump, Donald Jr., ha usado el hashtag #BejingBiden en tuits y ha acusado al presunto candidato demócrata de no reconocer la amenaza que representa el Partido Comunista de China.

Concesiones a China

La lista de concesiones de Trump a China es larga, según Bolton. No le interesaba apoyar a los manifestantes a favor de la democracia de Hong Kong el año pasado y le dijo a Xi en el verano de 2019 que construir campamentos en la región de Xinjiang para encarcelar a cientos de miles de musulmanes uigures era “exactamente lo que se debía hacer”.

La descripción de las políticas de Trump en el libro de Bolton también dará crédito a las afirmaciones de los demócratas de que las acciones del presidente esencialmente le dieron a China luz verde para llevar a cabo algunos de sus abusos más atroces, incluida su represión a los uigures y su decisión de imponer una nueva seguridad nacional a Hong Kong.

La Casa Blanca anunció el miércoles que Trump firmó un proyecto de ley que reprocha a China por su trato a los uigures minutos después de que se publicaran los extractos del libro.

Defender a Taiwán, según Bolton, tampoco es una prioridad para el presidente. Describe a Trump como deferente y, a veces, absolutamente obsequioso con Xi, en un momento lo llamó el mejor líder chino en 300 años, y luego lo modificó a “el mejor líder en la historia de China”.

Las revelaciones salieron casi a la hora exacta en que el Secretario de Estado, Michael Pompeo, se reunía con el principal funcionario de política exterior de China, Yang Jiechi, para mantener conversaciones secretas en la base de la fuerza aérea Hickam en Hawái. Ambas partes se han negado hasta ahora a discutir la agenda de las conversaciones.

Bolton argumenta que los demócratas de la Cámara de Representantes podrían haber ampliado su investigación de juicio político más allá de Ucrania para centrarse en lo que el exasesor de seguridad llamó un “patrón de comportamiento fundamentalmente inaceptable que erosionó la legitimidad de la presidencia”.

Pero Bolton también se ha enfrentado a una reacción de los críticos por su negativa a testificar en la investigación de juicio político de la Cámara. Bolton dijo que quería esperar para ver si un juez dictaminaba quei podía testificar a pesar de las objeciones de la Casa Blanca.

Ofreció testificar durante el juicio del Senado para la destitución de Trump. Los republicanos, que controlan la cámara, votaron por no tener noticias suyas antes de absolver al presidente.

El New York Times informó que Bolton también escribió que Trump dijo que estaba dispuesto a detener las investigaciones criminales de EE.UU. “para, de hecho, dar favores personales a los dictadores que le gustan”, citando casos que involucran a la china ZTE Corp. y el turco Halkbank. Bolton escribe que el presidente intentaba obtener el favor de Xi y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a través de las ofertas.

“El patrón parecía la obstrucción de la justicia como una forma de vida, lo cual no podíamos aceptar”, escribe Bolton, según el Times, y agregó que expresó su preocupación directamente al Fiscal General William Barr y al abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone.

Bloomberg News reportó en octubre pasado que Erdogan hizo múltiples llamamientos a Trump para evitar cargos contra Halkbank, uno de los mayores bancos de Turquía. Trump asignó a Barr y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para investigar el problema después de una conversación telefónica con Erdogan en abril.

No se tomaron medidas durante meses después de la llamada, pero los fiscales estadounidenses acusaron en octubre al banco de fraude, lavado de dinero y violación de las sanciones estadounidenses contra Irán.

Nota Original:Bolton Says in Book Trump Sought Xi’s Help in Re-Election Bid

©2020 Bloomberg L.P.