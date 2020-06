Bolsonaro celebra que el "pánico" de la pandemia "no llegó" al campo brasileño

En la imagen, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Marcelo Chello/Archivo

Brasilia, 17 jun (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este miércoles nuevos créditos para la actividad agrícola y celebró que "el pánico" promovido por "algunos" con la COVID-19 no llegó al campo, que se ha mantenido trabajando en plena pandemia.

"En esta pandemia, el campo brasileño no paró. El pánico, que algunos quisieron promover, no llegó a esa región" y se garantizó "la comida" para la sociedad y para las exportaciones de alimentos, en las que Brasil figura entre los líderes mundiales, dijo.

Bolsonaro también reservó un recuerdo especial para el general Emilio Garrastazu Médici, uno de los presidentes que el país tuvo durante la dictadura militar que se prolongó entre 1964 y 1985 y que creó la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa).

"Gracias a esa idea, Brasil es lo que es hoy" en ese segmento de la economía, aseguró.

Esa estatal, creada en 1972, le dio a la agricultura brasileña el impulso tecnológico que situó al país entre los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos y, según Bolsonaro, permitió que Brasil alcanzara la "soberanía" en ese sector.

La ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa, explicó que el programa de créditos oficiales para la próxima cosecha estará dotado de un total de 236.000 millones de reales (45.384 millones de dólares), que superan en 5 % los concedidos en el período anterior.

Los créditos estarán dirigidos sobre todo a pequeños y medianos productores, a los que además se les ofrecerán tasas de intereses preferenciales, que oscilarán entre el 2,75 y el 4 %.

"En este momento de desafío por el que pasan Brasil y el mundo, es más importante garantizar nuestras próximas cosechas", declaró la ministra, quien al igual que Bolsonaro elogió a los productores del país, que "en medio de las adversidades de una pandemia han sabido mantener la oferta de alimentos en cantidad y calidad".

Brasil ya es el segundo país con más muertes (45.241) y más casos de COVID-19 (923.189) en el mundo pese a que, según los especialistas, aún no ha llegado al pico de la curva de contagios.