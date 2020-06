ACTUALIZA 1-Trump pidió ayuda a China para ganar elección 2020, dice exasesor Bolton

(Actualiza con detalles y citas)

Por Phil Stewart

WASHINGTON, 17 jun (Reuters) - En un sombrío retrato detrás de bastidores, el exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, lo acusó de delitos graves que incluyen la búsqueda explícita de la ayuda del presidente chino Xi Jinping para ganar la reelección en Estados Unidos.

Bolton, un antiguo halcón de la política exterior al que Trump despidió en septiembre, también dijo que el presidente de Estados Unidos había expresado su voluntad de detener las investigaciones criminales para otorgar "favores personales a dictadores que le gustaban", según un extracto de libro publicado en el New York Times.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre extractos de "The Room Where It Happened: A White House Memoir" publicados el miércoles en el Wall Street Journal, el New York Times y el Washington Post.

Las acusaciones son parte de un libro que el gobierno de Estados Unidos intenta bloquear con una demanda, argumentando que contiene información clasificada y que comprometería la seguridad nacional.

Los extractos retratan a un presidente de Estados Unidos ridiculizado por sus principales asesores y que se expuso a acusaciones mucho más graves que las que impulsó la Cámara de Representantes, dirigida por los demócratas, el año pasado.

El Senado encabezado por los republicanos absolvió a Trump a principios de febrero.

"Si los defensores del juicio político demócrata no hubieran estado tan obsesionados con su blitzkrieg sobre Ucrania en 2019 y si se hubieran tomado el tiempo de preguntar más sistemáticamente sobre la conducta de Trump en toda su política exterior, el resultado del juicio político bien podría haber sido diferente", escribió Bolton, según extractos publicados en el Wall Street Journal.

Los críticos de Bolton señalan que se negó a testificar en la investigación de la Cámara de Representantes siendo que sus revelaciones podrían haber sido importantes y, en cambio, adhirió a la orientación de la Casa Blanca.

El representante Adam Schiff, demócrata de California que lideró el proceso contra Trump, criticó a Bolton por decir en su momento que "demandaría si se le citaba".

"En cambio, lo guardó para un libro", dijo Schiff en Twitter. "Bolton puede ser un escritor, pero no es un patriota".

Aún así, las acusaciones de Bolton proporcionan nuevas municiones a los críticos antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, incluyendo sus relatos de la trastienda de las conversaciones de Trump con Xi que, en un momento, abordaron el tema del voto de Estados Unidos.

"Entonces Trump, de manera sorprendente, llevó la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, aludiendo a la capacidad económica de China y suplicándole a Xi que se asegurara de que iba a quedarse con la victoria", escribió John Bolton, según extractos de su libro publicado en el Wall Street Journal.

"Hizo hincapié en la importancia de los agricultores y del aumento de las compras chinas de soja y trigo en el resultado electoral". (Reporte de Phil Steward, Eric Beech, Makini Brice y Lisa Lambert; Editado en español por Javier Leira y Javier López de Lérida)