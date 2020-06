Zaldívar augura que el fútbol mexicano seguirá siendo "espectacular"

Oscar Murillo (d) de Pachuca disputa el balón ante Angel Zaldívar (i) de Puebla, durante el encuentro entre Tuzos del Pachuca y Puebla, correspondiente al encuentro de la Jornada 06 del torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano, celebrado en el estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México). EFE/ David Martínez/Archivo

Guadalajara (México), 16 jun (EFE).- El delantero de las Chivas de Guadalajara Ángel Zaldívar afirmó este martes que los partidos serán igual de "espectaculares" en el regreso del fútbol mexicano después de la pausa por la COVID-19.

"Lo visualizo igual de espectacular, el fútbol siempre ha sido un espectáculo tanto para el aficionado como para nosotros, todos vamos a saber las nuevas reglas, cada uno va a tener la estrategia y el que la sepa aprovechar mejor va a tener la ventaja", señaló el jugador en videoconferencia de prensa.

Para el torneo Clausura que se iniciará el 24 de julio, los directivos de la liga plantearon cambios en el reglamento como que los ocupantes del lugar quinto al duodécimo disputen boletos a la liguilla y que cada equipo pueda realizar cinco cambios en los partidos, como ya ocurre en algunas ligas de Europa.

Zaldívar señaló que los jugadores ansían volver a disputar un encuentro y eso hará que los equipos busquen complacer a su afición con buenos partidos.

El atacante regresó a Chivas luego de su paso por el Puebla y Monterrey en calidad de préstamo y se convirtió en el único refuerzo del equipo para el torneo Apertura 2020.

Aceptó que no tuvo las oportunidades y los minutos en cancha que hubiera querido en el equipo regiomontano por la competencia con el argentino Rogelio Funes Mori, pero eso lo hizo "madurar como jugador" y valorar su estadía en Chivas, considerado el equipo más popular de México.

"Soy una persona más madura, transformada en lo personal como en lo profesional y me siento en mi mejor momento, fue una experiencia muy grata y me siento muy bien", dijo.

Zaldívar dijo estar consciente de que habrá mucha competencia en Chivas, un club que conservó a todo su plantel y en el que el técnico Luis Fernando Tena cuenta con varios jugadores a elegir en cada posición.

"Es extraordinario ver que en un equipo como Chivas exista esa competencia, ese plantel tan vasto y para todos es bueno. Chivas tiene que tener esa cantidad de buenos jugadores para tener los mejores en cada posición", indicó.

Zaldívar añadió que está abierto a aprender de los delanteros del conjunto rojiblanco, especialmente de Oribe Peralta quien llegó al equipo hace un año para el torneo Apertura 2019.

"Es un ejemplo de cómo el delantero mexicano puede hacer carrera, meter tantos goles como él lo hizo y ganarse todo, un respeto y un nombre dentro del fútbol mexicano, es extraordinario que lo tenga como compañero y voy aprender de las mejores experiencias que tuvo", enfatizó.