Volatilidad de divisas de emergentes cae por estímulos de G-7

(Bloomberg) -- El estímulo fiscal y monetario sin precedentes de las naciones desarrolladas está beneficiando a las monedas de los países que tienen menos herramientas para apoyar a sus economías.

La volatilidad implícita de tres meses de las monedas de los mercados emergentes disminuyó este mes, mientras que un indicador de los pares del G-7 aumentó, a medida que el estímulo se extiende al mundo en desarrollo. Eso redujo el diferencial entre los dos indicadores a la mitad en solo dos semanas, a 1,9% desde 4%.

La liquidez ofrecida por los bancos centrales de los países desarrollados para frenar el impacto económico de la pandemia rápidamente redujo la volatilidad implícita de las monedas del G-7, después de alcanzar un nivel máximo en marzo. Ahora, los operadores están aprovechando el dinero fácil para aumentar las apuestas en activos de mayor rendimiento, ya que muchos países desarrollados ofrecen tasas de interés cercanas a cero.

La lira turca, el peso mexicano y el rublo ruso se encuentran entre las monedas de los mercados emergentes que registraron las mayores bajas de volatilidad este mes.

En episodios pasados de estrés en el mercado global, los operadores se apresuraron a protegerse en el mercado de opciones, tanto para monedas de países desarrollados como de mercados emergentes, reduciendo la diferencia entre las dos volatilidades implícitas. Eso sucedió en agosto de 2019, marzo de 2020 y en los últimos días en medio de la preocupación por una segunda ola de contagios por coronavirus, lo que significa que la brecha de volatilidad se puede reducir aún más si se reanuda una aversión al riesgo.

