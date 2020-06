Una sonora protesta pide trabajo para el rubro de los eventos sociales en Bolivia

Un hombre pega un cartel en un vehículo durante una protesta de organizadores de eventos este martes en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Abrego

Cochabamba (Bolivia), 16 jun (EFE).- Una sonora caravana del rubro de organizadores de eventos alzó este martes su voz en demanda de trabajo, durante una protesta en la ciudad boliviana de Cochabamba para exigir que se levanten las restricciones por la cuarentena.

"Por ley prohibidos de trabajar, por ley obligados a pagar", fue uno de los lemas más repetidos desde la megafonía de los vehículos que recorrieron varias avenidas de Cochabamba, una de las principales ciudades de Bolivia, para expresar la situación de estos trabajadores.

Las restricciones por la cuarentena para prevenir el coronavirus conllevan la prohibición en Bolivia desde hace dos meses y medio de actos sociales, de los que viven estos profesionales del sonido, la iluminación y otros oficios necesarios en los eventos.

No pueden trabajar por esta prohibición, pero tienen que pagar a los bancos que les prestaron para adquirir sus equipos de sonido e iluminación, entre otros, y muchos se ven en quiebra.

Haciendo sonar sus consignas y las bocinas de los vehículos, denunciaron que todo su capital está invertido en sus equipos de trabajo, que tienen familias que mantener y esperan soluciones de las autoridades.

"De la ampliación vivo", "El banco me exige pagar", se leía en los carteles que colocaron en los autos para mostrar su protesta durante el recorrido por la ciudad, de más de 600.000 habitantes.

Bolivia tiene declarado estado de emergencia sanitaria para prevenir la COVID-19 desde el pasado 22 de marzo, aunque desde el 1 de junio el Gobierno interino del país dio a municipios y regiones del país la posibilidad de flexibilizar la cuarentena, en un intento de reactivar la economía tras más de setenta días con muchas actividades paralizadas, pero no todos levantaron las restricciones.

Algunos sectores como en este caso los organizadores de eventos sociales en Cochabamba reclaman apoyo de las autoridades, con protestas que también se sucedieron días atrás en otras ciudades bolivianas como La Paz, por parte de rubros como los bordadores de trajes de danzas tradiciones, músicos y artistas, que quieren retomar su trabajo pero siguen prohibidas las actividades de las que viven.