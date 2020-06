Sonorama aplaza su festival a 2021, pero ofrecerá conciertos a sanitarios

Imagen del público asistente una jornada del Festival de música Sonorama celebrado en Aranda de Duero (Burgos). EFE/Paco Santamaría/Archivo

Aranda de Duero (España), 16 jun (EFE).- La organización del Festival Sonorama Ribera, que estaba previsto celebrarse del 11 al 16 de agosto en Aranda de Duero (Burgos, norte de España), aplaza su edición a 2021 y, en su lugar, ofrecerá este año conciertos con aforo reducido y gratuitos para personal sanitario y otros servicios esenciales que han luchado contra la covid-19 en esta localidad.

Los integrantes de Art de Troya, asociación promotora del festival, han sido los encargados de dar a conocer esta decisión mediante un vídeo que han compartido a través de las redes sociales.

"Hoy es un día difícil para nosotros, ¿Cómo se comunica algo que no se sabe ni se quiere comunicar? Hemos echado de menos a alguien que nos guiara para saber qué hacer y cómo actuar, y hasta el último momento hemos luchado por tener un festival como os merecéis. Por responsabilidad y compromiso hemos decidido aplazar Sonorama Ribera a 2021", señaló Javier Ajenjo, coordinador del festival, en el vídeo.

La oferta musical programada para este año se traslada íntegramente a 2021, cuando el festival se celebre entre el 11 y el 15 de agosto con el mismo cartel que se había anunciado para este año, y algunas novedades, que ya se puede consultar en la página web de Sonorama Ribera.

En su lugar, para este año, se celebrará el 14 y 15 de agosto una cita de carácter reducido y totalmente gratuita para personal de organización y miembros de los servicios esenciales que han estado trabajando en Aranda de Duero durante los momentos críticos de la pandemia provocada por la covid-19.

Javier Ajenjo explicó a Efe que estos conciertos tendrán un aforo máximo de 800 personas al desarrollarse al aire libre y los asistentes estarán sentados, según la normativa vigente ahora mismo.

Estos conciertos, que respetarán todas las medidas de seguridad y para las que no saldrán entradas a la venta, se podrán seguir en directo por televisión y vía on-line.

Estarán destinados a técnicos sanitarios, Cruz Roja, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, personal de limpieza, medios de comunicación y miembros de la organización del festival, todos ellos vinculados a Aranda de Duero.

Entre los artistas que actuarán en estos conciertos se encuentran Izal, León Benavente, Miss Caffeina, Sidonie, Varry Brava y Shinova entre otros, así como un importante artista nacional que la organización aún no ha desvelado.

Los sonoramicos que ya hubieran comprado su entrada para este año tendrán dos opciones: por una parte, devolverla entre el 17 de junio y el 1 de julio a través del operador de ticketing utilizado para su compra o, por otra, mantenerla para el próximo año.

La organización del festival está también trabajando en la organización de un ciclo de conciertos en Aranda de Duero para los meses de julio, agosto y septiembre, donde actuarán algunos de los mejores artistas nacionales.

Serán conciertos de formato reducido y en breve se anunciará dónde y cómo podrán adquirirse las entradas.