Silver adelanta que preocupaciones de jugadores serán discutidas

En la imagen el comisionado de la NBA, Adam Silver, EFE/ Etienne Laurent/Archivo

Houston (EE.UU.), 15 jun (EFE).- El comisionado de la NBA, Adam Silver, admitió este lunes que las preocupaciones, que tiene un grupo de jugadores en cuanto a los planes de volver a competir a partir del próximo 30 de julio, serán escuchadas y discutidas en las próximas semanas.

Su posición hasta ahora ha sido la de escuchar y no tiene ninguna duda que el asunto se va a solucionar en la próximas semanas, declaró Silver durante una entrevista con la cadena de televisión ESPN, en el programa especial"Return to Sports".

Silver también admitió que "entendía" que los jugadores sientan la preocupación de llegar a una situación para ellos, como para la propia liga, completamente nuevo y diferente a lo normal, como es disputar partidos en la "burbuja" que esperan montar cerca de Orlando (Florida), en el Disney World Resort.

Además de haberse unido el gran problema de la crisis racial que ha surgido a través de todo el país tras la muerte del hombre negro George Floyd, mientras se encontraba en custodia de la policía de Minneapolis.

"Esta claro que no es una situación ideal", admitió Silver al valora los desafíos a los que se enfrenta la NBA en su vuelta a la competición. "Estamos tratando de encontrar un camino hacia nuestra propia normalidad en medio de una pandemia, en medio de una recesión o peor con 40 millones de desempleados, y ahora con un enorme malestar social en el país".

Silver recordó que tanto la pandemia del coronavirus como la posterior muerte de Floyd, se habían convertido en dos factores completamente inesperados que habían cambiado por completo las cosas de la vida cotidiana en el país.

"Soy increíblemente comprensivo y trato de analizar todo lo que está sucediendo, de ahí que también tratemos de buscar la oportunidad de reiniciar la liga y conseguir que al final tengamos un campeón, aunque entiendo y asumo que no es lo más importante para muchas personas", analizó Silver.

Una coalición de jugadores, entre ellos, el base Kyrie Irving, estrella de los Brooklyn Nets y el escolta de Los Angeles Lakers, Avery Bradley, examina y valora el plan de la NBA para reiniciar la competición, y no están convencidos que sea lo mejor en este momento con la creciente preocupación de algunos jugadores por regresar a casa.

El pívot de los Lakers, Dwight Howard, también expresó su preocupación por quitarle el foco a la injusticia social que enfrentan los negros en los Estados Unidos cuando de comienzo la temporada regular.

"En cuanto a la injusticia racial, creo que ahí es donde gran parte de la lucha es para muchos atletas", recordó el base titular de los Trail Blazers de Portland, Damian Lillard. "Creo que nuestra liga está compuesta por tantos jugadores afroamericanos, que es normal que nuestros corazones y mentes estén con la comunidad y busquemos formar parte de esa lucha, en lugar de preocuparnos por regresar a competir".

Lillard admitió que no se "siente 100 por ciento cómodo" al regresar con el coronavirus que infectó a 2,1 millones de personas y mató a más de 116.,000 en los Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins.

Pero dijo que es un riesgo que está dispuesto a correr y que el regreso de la NBA puede permitir que los jugadores tengan un impacto financiero en sus comunidades y en el movimiento social que ha visto protestas en todo el país después de la muerte de Floyd, el pasado 25 de mayo.

"Creo que todos tenemos nuestros puntos de vista y debemos canalizarlos para ver cual es la mejor manera de ayudar a la comunidad", subrayó Lillard.

Silver dijo que puede que no haya "una vista uniforme" entre los jugadores que regresarán con los 22 equipos involucrados en el reinicio programado provisionalmente para finales de julio.

La NBA continuará hablando y trabajando con el sindicato para encontrar las mejores soluciones cuando llegue la hora de reanudar la temporada, mantener a los equipos saludables y mantener el movimiento de justicia social a la vanguardia de la liga y sus jugadores.

Silver cree que la NBA, como ha promovido a menudo, seguirá siendo una plataforma para que los jugadores luchen por la igualdad racial. La NBA continúa hablando con los jugadores para descubrir más formas de tratar de crear cambios e ideas. La liga quiere traer oradores para hablar con los jugadores en Orlando sobre los problemas y cómo mejorar las situaciones en sus comunidades.

Sin embargo, el comisionado reiteró que no puede asegurar nada personalmente, pero si se trabaja en lograr lo mejor en Orlando.

Silver dijo que tomará "un enorme sacrificio en nombre de todos" la decisión de regresar con todos los desafíos que se les presentan por delante, pero a la vez convencidos que van a tratar de alcanzar las metas deportivas, de seguridad sanitaria y de compromiso social que se han propuesto como liga.

Sonia Salazar