Sarri se molesta por insinuación de que no ha ganado nada en el fútbol italiano

ROMA, 16 (Reuters) - El entrenador de la Juventus, Maurizio Sarri, se irritó el martes ante una sugerencia de que nunca ha ganado nada en el fútbol italiano, destacando que logró el ascenso varias veces en divisiones menores durante sus 20 años de carrera.

El palmarés de Sarri volvió a estar bajo la lupa en la antesala de la final de la Copa Italia entre la Juventus y el Napoli, su exclub, el miércoles en Roma.

El exbanquero de 61 años dejó un grato recuerdo en sus tres temporadas en el club del sur de Italia, con un fútbol de posesión y alta intensidad llamado "Sarriball".

Sin embargo, nunca ganó la Serie A o la Copa Italia, por lo que cuando se coronó campeón con el Chelsea de la Europa League la temporada pasada se dijo ampliamente que era el primer trofeo importante de su carrera.

"Me molesta cuando la gente dice que nunca he ganado nada en Italia", dijo en una conferencia de prensa. "He logrado el ascenso en casi todas las divisiones, desde la sexta división hasta la Serie A, y ese es un camino difícil de tomar. Estoy contento con lo que he logrado".

"Por supuesto que hay un gran deseo de ganar un trofeo, pero eso es para los hinchas y para nosotros. No estoy pensando en el pasado".

Sarri logró el ascenso en Italia con el Cavriglia y el Antella durante la década de 1990, luego llevó al Sansovino de la sexta a la cuarta división en tres temporadas, consiguió promover al Sangiovannese a la tercera división en 2004 y catapultó al Empoli a la Serie A en 2014. (Escrito por Brian Homewood. Editado en español por Rodrigo Charme)