Sanofi invertirá US$690M en centros para vacunas en Francia

(Bloomberg) -- Sanofi, el gigante farmacéutico francés, planea invertir unos 610 millones de euros (US$690 millones) en dos nuevos centros de producción e investigación de vacunas en Francia para aumentar su capacidad de combatir pandemias.

El anuncio se produce cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo Gobierno ha pedido que se cambie a su país la producción de bienes esenciales, como ingredientes farmacéuticos, visitó un sitio cerca de Lyon que Sanofi planea mejorar.

El esfuerzo fortalecerá la capacidad de Sanofi para avanzar en el desarrollo de nuevas vacunas y producirlas a gran escala, informó la compañía con sede en París en un comunicado, que hacía referencia a una estrecha colaboración con las autoridades francesas en los últimos meses.

Con la inversión, “Sanofi posiciona a Francia en el centro de su estrategia, y aspira a hacer de Francia un centro de excelencia de clase mundial en investigación y producción de vacunas”, dijo en el comunicado el director ejecutivo de la compañía, Paul Hudson.

Hudson provocó indignación en París el mes pasado al sugerir que Estados Unidos podría recibir primero la vacuna experimental contra el covid-19 del laboratorio farmacéutico luego de que el país norteamericano proporcionara fondos para su desarrollo.

Se espera que el sitio industrial en Neuville-sur-Saône cree 200 empleos, señaló Sanofi. El centro de investigación estará ubicado en Marcy-l’Étoile. Ambos están cerca de Lyon.

