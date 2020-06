Rosario Central no le renovará el contrato al entrenador Diego Cocca

En la imagen, Diego Cocca, director técnico de Rosario Central. EFE/Marcelo Ruiz/Archivo

Buenos Aires, 16 jun (EFE).- Rosario Central anunció este martes la salida del entrenador Diego Cocca, que asumió hace un año y cuyo contrato finaliza el 30 de junio.

"Diego Cocca finaliza su vínculo con el club y no continuará a cargo del plantel profesional de Rosario Central. Agradecemos a Diego y a todo su cuerpo técnico vuestra capacidad, profesionalismo y dedicación. ¡Éxitos!", escribió el club en su cuenta de Twitter.

El entrenador de 48 años le agradeció "a toda la gente de Central por el apoyo y la confianza" que le brindaron.

El agente de Cocca, Christian Bragarnik, explicó en el canal TyC Sports que el técnico "entendió muy bien" la determinación del club.

"Lo que me comentaron, que me parece totalmente válido, es que es el momento de acomodar el club en un montón de aspectos y buscar otros horizontes. Hoy cambió todo. El objetivo ante la exigencia que tenía Central era sumar puntos, porque cuando empezó Diego estaban en descenso directo y las prioridades eran otras. Hoy la situación es distinta", precisó.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó dar por finalizada la temporada 2019/2020 y anular los descensos por dos temporadas debido a la pandemia del coronavirus.

El fútbol argentino, interrumpido desde mediados de marzo, no tiene fecha estipulada de regreso.

"Éramos optimistas en la continuidad, pero es entendible si la comisión directiva tomó esta decisión. Se demoraron un poco más de lo previsto, pero para elegir destinos del club no es tan fácil", afirmó Bragarnik.

Cocca dirigió en varios equipos argentinos, fue campeón con Racing Club en 2014, y también estuvo en el banquillo del Millonarios colombiano y el Tijuana mexicano.