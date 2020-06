Roger Goodell reitera que serán equipos de la NFL los que fichen a Kaepernick

El jugador Colin Kaepernick. EFE / JOHN G . MABANGLO/Archivo

Redacción deportes EE.UU., 16 jun (EFE).- El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano, Roger Goodell, reiteró que su disposición siempre ha sido la de apoyar que todos los jugadores tengan la oportunidad de conseguir contratos con los equipos de la NFL, como es el caso del mariscal de campo Colin Kaepernick.

Kaepernick, exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco, no juega en la NFL desde que en el 2017 dejó al equipo después de que durante la temporada del 2016 comenzase a arrodillarse cuando sonaba el himno nacional en señal de protesta por la injusticia social y la brutalidad policial que denunció se vive en el país.

Goodell, que participó en el programa "The Return of Sports" de la cadena ESPN, reiteró su disposición "permanente" de estar receptivo a todo tipo de discusiones sobre asuntos sociales.

"Bueno, escuchen, si quiere retomar su carrera en la NFL, entonces obviamente se va a requerir que un equipo tome esa decisión", señaló Goodell. "Pero le doy la bienvenida a ello, apoyo que un equipo tome esa decisión y los aliento a que lo hagan".

A inicios de este mes, Goodell publicó un vídeo disculpándose en nombre de la liga por no escuchar las inquietudes de los jugadores sobre la desigualdad racial, pero fue criticado por no mencionar a Kaepernick.

También fue criticado por el presidente estadounidense Donald Trump por haber cambiado de opinión sobre los jugadores que se arrodillaban durante el himno nacional, algo que el mandatario del país considera que es una "ofensa" a la bandera.