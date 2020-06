Reforma de la OMC para un arbitraje comercial ágil: C. Grassley

(Bloomberg) -- Buscar y promover la libertad económica global forma parte integral de la historia estadounidense. Además, la Organización Mundial del Comercio es un capítulo importante. No obstante, me preocupa que este capítulo en la historia del libre comercio pueda llegar a su fin si Estados Unidos no actúa rápidamente para reformar la OMC.

Desde su creación en 1995, fundamentada en décadas de negociaciones comerciales multilaterales anteriores, la OMC ha ampliado el acceso a los mercados para las industrias de servicios (que emplean a 80% de los estadounidenses), ha protegido la propiedad intelectual y eliminado el proteccionismo disfrazado en la agricultura. Los aranceles promedio de la Unión Europea han tenido una reducción de 37% y los de Japón de 56%. Las exportaciones agrícolas de EE.UU. aumentaron de US$56.200 millones en 1995 a US$140.470 millones en 2017. Además, el sistema de solución de diferencias de la OMC ayudó a derribar una serie de otras barreras para los agricultores y las empresas estadounidenses. Eso significa más empleos, mayores ingresos y mayor prosperidad para todos.

El brote de covid-19 ha provocado que algunas personas cuestionen la relevancia del mandato de la OMC para negociar y hacer cumplir las normas comerciales. Pero la expansión del comercio mundial por parte de la OMC ha permitido a EE.UU. responder a la pandemia. Las compañías automotrices estadounidenses no diseñaron sus líneas de producción para poder cambiar fácilmente a la fabricación de ventiladores. Pudieron hacerlo gracias a las cadenas de oferta mundiales, facilitadas por las normas de la OMC, que permitieron obtener rápidamente los componentes necesarios.

La verdadera amenaza para la OMC no es el alcance de su mandato, sino su creciente incapacidad para cumplirlo. Primero, su función de negociación se está estancando. Aparte de un acuerdo sobre la racionalización de los procedimientos aduaneros, la OMC no ha logrado ninguna liberalización comercial importante en 25 años. Incluso las negociaciones sobre asuntos que no deberían ser controvertidos, como limitar los subsidios a la pesca ambientalmente insostenibles, se han prolongado durante 19 años.

La necesidad de negociaciones efectivas nunca ha sido mayor. Mientras la OMC gatea, la economía mundial trota, incluida la economía digital, que ni siquiera existía cuando se estableció la OMC. Necesitamos nuevas reglas para garantizar un campo de juego justo, por eso estamos negociando un acuerdo muy necesario de la OMC sobre comercio digital. Entretanto, un puñado de países está tratando de frustrar este resultado para poder adoptar impuestos discriminatorios dirigidos solo a tecnológicas extranjeras (y predominantemente estadounidenses). Debemos sentarnos en la mesa para dar forma al resultado en beneficio de los trabajadores e innovadores estadounidenses. También necesitamos reglas para enfrentar las crecientes amenazas, como los subsidios industriales de China y las empresas estatales. La OMC es el foro para abordar tales distorsiones comerciales, donde podemos exponer y alienar el mal comportamiento de China con otros países de ideas afines.

En segundo lugar, el sistema de solución de diferencias de la OMC requiere una reforma sustancial. Las disputas se prolongan durante años, como aquella entre EE.UU. y la UE sobre los subsidios para aeronaves que lleva 16 años en curso. La justicia en la OMC a menudo no solo se retrasa, sino que también es deficiente. Los negociadores estadounidenses para la OMC exigieron y aseguraron normas que ampararían las leyes estadounidenses de protección del consumidor y del medio ambiente, así como nuestras leyes para combatir las prácticas comerciales desleales. Lamentablemente, el órgano de apelación de la OMC ha socavado estas reglas cuidadosamente negociadas a través de interpretaciones indefendibles. El organismo de apelación falló erróneamente dos veces en contra del programa de EE.UU. para identificar atún cosechado que no perjudicara a los delfines. Debido a que el etiquetado es voluntario, debería haber quedado fuera de las normas de la OMC. Fue solo debido a nuestra considerable perseverancia que encontramos una formulación del programa que fue aprobada bajo el razonamiento del órgano de apelación.

Al igual que con la función de negociación, continúa latente la necesidad de solución de diferencias en la OMC. Una solución de disputas verdaderamente efectiva mejoraría nuestra capacidad de confrontar a China con nuestros aliados. Hay precedentes en este sentido. EE.UU., la UE y Japón detuvieron con éxito el intento de China de monopolizar minerales raros de tierras estratégicas a través de la solución de diferencias de la OMC. China tuvo que elegir entre cumplir o enfrentar represalias de tres de las economías más grandes del mundo. Ese es el tipo de apalancamiento que puede proporcionar la OMC y el por qué debemos arreglar la solución de diferencias.

El miércoles, dirigiré una audiencia con el representante de Comercio de la administración Trump, Robert Lighthizer, que analizará muchos de estos temas y lo que EE.UU. puede hacer para lograr estos cambios. En resumen, la historia con la OMC podría permanecer estancada o sus miembros podrían acoger la causa de la reforma. Una OMC revitalizada podría desempeñar un papel efectivo en la recuperación económica mundial y avanzar en la causa del comercio mundial libre y justo. Esa historia, al igual que la historia de EE.UU., es un cambio para agricultores, trabajadores y empresas de todo el mundo. En mi edición, EE.UU. lidera la redacción de las normas y moldea los resultados en lugar de dejar un vacío peligroso que China podría llenar.

Nota Original:WTO Needs Reform to Be a Nimble Trade Referee: Chuck Grassley

