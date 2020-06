Producción industrial de EE.UU. subió en mayo bajo lo proyectado

(Bloomberg) -- La producción industrial de Estados Unidos aumentó menos de lo previsto en mayo, después de una caída récord el mes anterior, lo que indica una recuperación gradual del sector manufacturero, al tiempo que los cierres relacionados con el coronavirus continuaron restringiendo la demanda.

La producción en fábricas, minas y servicios públicos aumentó 1,4% respecto del mes anterior, después de una caída revisada de 12,5% en abril, que fue la mayor en los registros desde 1919, según los datos de la Reserva Federal el martes. La proyección media de una encuesta a economistas realizada por Bloomberg estimaba un aumento de 3%. La producción fabril aumentó 3,8% en mayo, en comparación con la estimación media de un avance de 5%.

Previamente el martes, otro informe mostró que las ventas minoristas de EE.UU. registraron un aumento récord en mayo, superior a lo proyectado, a medida que los estados reabrieron las economías.

Los datos de la Fed mostraron que la producción se está estabilizando a medida que los estados vuelven a abrir después de cuarentenas de meses que llevaron a la economía a una profunda recesión. Pero incluso a medida que se levantan las restricciones, es probable que cualquier recuperación sea lenta, al tiempo que las empresas limitan los gastos de capital, mientras que la demanda y el comercio siguen moderados.

La producción industrial en mayo fue 15,4% inferior a su nivel previo a la pandemia en febrero. La utilización de la capacidad, que mide la cantidad de una planta en uso, aumentó a 64,8% de 64% en abril. En febrero fue de 76,8%.

El aumento en la producción fabril fue liderado por vehículos motorizados y piezas, que se duplicaron con respecto al mes anterior al tiempo que se reabrieron las plantas. No obstante, la producción de automóviles disminuyó casi 63% respecto al mismo período del año pasado.

El informe de la Fed mostró que la producción de servicios públicos cayó 2,3%, mientras que la minería bajó 6,8%. La perforación de pozos de petróleo y gas se desplomó 36,9%, ya que una disminución en los precios de la energía continuó pesando sobre los productores.

