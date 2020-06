Petróleo venezolano sancionado por EEUU hace fila frente a China

(Bloomberg) -- Las exportaciones de petróleo de Venezuela han colapsado desde que Estados Unidos impuso sanciones a su productora estatal, pero parte del crudo del miembro de la OPEP todavía logra llegar a compradores en Asia.

Oficialmente, China no ha importado crudo venezolano desde septiembre, después de que Washington sancionara a entidades estatales, incluida Petróleos de Venezuela, SA. Sin embargo, información de la firma de inteligencia de datos Kpler indica que la nación asiática todavía está comprando, con hasta 3,3 millones de barriles a la espera en la costa china al 15 de junio y otros 5 millones en ruta hacia el puerto de Qingdao.

Los datos sugieren que algunos operadores todavía están dispuestos a correr el riesgo de contravenir las sanciones de Estados Unidos, en vista de que el petróleo venezolano se ha vuelto tan barato. Las refinerías asiáticas también favorecen especialmente estos grados, ya que sus plantas están bien adaptadas para manejar su calidad agria, en un momento en que los suministros de crudo de tipo similar son escasos a causa de los límites de producción de la OPEP+.

Con el fin de llevar el petróleo venezolano a los operadores, los comerciantes usan métodos inventivos para disfrazar el origen de la carga. La mayor parte del crudo venezolano que se dirige a China se encuentra en camiones cisterna que recogieron sus envíos mediante transferencias de barco a barco en el estrecho de Malaca, en lugar de hacerlo directamente desde los puertos venezolanos, explica el analista de Kpler Sean Tan.

Nadie respondió a las preguntas enviadas por fax al Ministerio de Comercio de China y a la Administración General de Aduanas sobre las importaciones de petróleo venezolano en el país.

Petróleo en tránsito

Uno de esos envíos comenzó su viaje a China en el Voyager I. A principios de abril, el gran petrolero visitó dos puertos en Venezuela antes de navegar hacia el Estrecho de Malaca, una de las vías fluviales más importantes del mundo que conecta a China con sus mayores proveedores.

Fue allí donde el petróleo fue transferido al petrolero Pola, que zarpó hacia China a principios de este mes. El buque cargado fue visto por última vez esperando en el principal centro de almacenamiento chino de Zhoushan el 14 de junio, según datos de seguimiento de buques.

Si bien las transferencias de petróleo de buque a buque desde los superpetroleros más grandes a buques más pequeños son comunes para el suministro de cargas a puertos menos profundos, a menudo también se utiliza para esconder el origen de las cargas. El método implica que dos petroleros se coloquen uno junto al otro en el mar con mangueras de conexión, moviendo el petróleo de un buque a otro.

Hasta el lunes, un petrolero Suezmax descargaba algo de petróleo venezolano en el puerto de Aoshan, cerca de Zhoushan, mientras que un transportista de crudo muy grande con algo de crudo venezolano a bordo también descargaba parte de su carga en Ningbo, según Kpler.

Otros dos superpetroleros con crudo venezolano Merey navegaban hacia Singapur después de esperar un tiempo en China, asegura Tan de Kpler. Según los datos de seguimiento de buques, los buques no registraron ningún descenso en el calado mientras esperaban cerca de China, lo que sugiere que aún pueden estar cargados de petróleo. Por separado, se estima que 7,5 millones de barriles de petróleo venezolano flotan en los estrechos de Singapur y Malaca, agregó Tan.

Calidad apetecida

“Los crudos agrios pesados de Venezuela con su alto contenido de residuos son una materia prima muy popular entre las refinerías chinas”, según Serena Huang, analista sénior de la firma de análisis de mercado Vortexa Ltd.

Los grados como Merey y Hamaca son típicamente altos en azufre y producen una gran porción de betún y combustibles pesados cuando se refinan, lo que los convierte en una materia prima barata para refinerías con unidades sofisticadas. El crudo puede producir muchos productos que simplemente se destinan a proyectos viales y construcción, explica Eugene Lindell, analista sénior de petróleo de JBC Energy en Viena.

A medida que la economía de China se reabre y el estímulo del gobierno impulse la actividad industrial y el gasto en infraestructura, se prevé que la demanda interna de combustibles y betún aumenten. En marzo, el Ministerio de Transporte del país pidió que se acelerara los proyectos de construcción de carreteras. Poco después, la producción de betún de China experimentó un aumento de 16% en abril, a un récord de 4,86 millones de toneladas.

“Los márgenes del betún han sido bastante fuertes desde finales del año pasado, y a medida que China acelera la reanudación de la economía, la demanda es muy compatible”, dijo Yuntao Liu, analista en Londres para Energy Aspects, en un correo electrónico. Además, también se espera que la demanda del país de crudos pesados obtenga cierto apoyo de la mezcla de betún en fuel oil con muy bajo contenido de azufre, un combustible utilizado principalmente por los barcos.

Nota Original:Venezuelan Oil from U.S.-Sanctioned Regime Lines Up Off China

©2020 Bloomberg L.P.