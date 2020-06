Óscar García: “Tenemos que volver a ser el equipo de antes del parón”

El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García. EFE/Pepe Torres/Archivo

Vigo, 16 Jun (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Óscar García Junyent, reconoció este martes que el del Villarreal fue “el peor” partido de su equipo desde su llegada al banquillo celeste, y no escondió la importancia de recuperar el nivel de juego anterior al parón liguero provocado por la COVID-19.

“Tenemos que volver a ser el equipo de antes del parón. De eso no hay duda, no podemos volver para atrás. El del Villarreal fue el partido que peor jugamos desde que estoy aquí. Sí que las circunstancias son diferentes porque al Villarreal le gusta mucho tener el balón y nos dejó tenerlo muy poco, además de que llegamos tarde a la presión”, explicó.

En la víspera de visitar al Real Valladolid, el preparador celeste destacó que en el José Zorilla tienen “una oportunidad para cambiar el estado de ánimo”, en un partido en el que espera que consigan romper la sequía goleadora de 298 minutos sin ver puerta.

“Hay que ser críticos y en ataque tenemos que mejorar. Dependemos mucho de que nuestros jugadores clave cojan la forma lo más rápido posible, y también como equipo tenemos que ir mejorando. Es complicado tener solidez atrás y marcar muchos goles. Eso solo lo consiguen los equipos grandes, los de arriba. Soy un entrenador valiente, ofensivo, y en todos los equipos que he estado hemos marcado muchos goles. Espero que en este final de Liga vuelva a ser así”, apuntó.

Avanzó que realizará rotaciones porque cuenta con jugadores “con molestias” y es “muy complicado” que otros puedan disputar 90 minutos en tres partidos por semana, aunque no dio pistas sobre quiénes se verán afectados por esas rotaciones.

En cuanto al Valladolid, dijo que viene de sumar tres puntos “muy importantes” en Leganés y lo definió como un bloque que “defiende muy bien y sale a la contra, con las líneas siempre muy juntas”.