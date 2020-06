Osasuna examina el vértigo visitante del Atlético

El centrocampista ghanés del Atlético de Madrid Thomas Partey (d) lucha con Roberto Torres, de Osasuna, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Pamplona/Madrid, 16 jun (EFE).- Osasuna examina este miércoles el vértigo como visitante del Atlético de Madrid, que solo ha ganado tres de sus catorce duelos ligueros fuera de casa y viene de un empate el domingo en San Mamés (1-1), ante un conjunto navarro en la zona tranquila tras igualar a la Real Sociedad (1-1).

Un Atlético necesitado de sumar de tres en tres para recuperar la plaza que da acceso a la próxima Liga de Campeones -exigencia deportiva y económica de la entidad que está a un punto, el que le separa de la Real Sociedad- se presentará en El Sadar este miércoles (22.00 horas CET) con el portugués Joao Félix, cumplida su sanción, y el olfato goleador de Diego Costa recuperado en San Mamés.

Son los mejores avales para reanimar a un Atlético al que le sobran dedos de una mano para contar los campos ajenos en los que se ha hecho con la victoria en este campeonato: Butarque (0-1), Son Moix (0-2) y el Benito Villamarín (1-2). El último triunfo visitante en Liga de los del argentino Diego Pablo Simeone fue en diciembre de 2019 ante el Betis, el resto son ocho empates y tres derrotas.

Al peor Atlético como visitante las casualidades del calendario le prepararon un reestreno liguero con dos partidos fuera. El empate en San Mamés fue su decimotercera igualada del curso -es el equipo que más 'X' en la quiniela acumula en LaLiga Santander- y no le ayuda en su objetivo de recuperar plaza de 'Champions', que sigue a un punto gracias al auxilio de su rival de este miércoles, Osasuna, que empató 1-1 en Anoeta. Y el tercer puesto del Sevilla, que lleva un partido más, se aleja peligrosamente a cinco tantos.

"Tenemos la absoluta necesidad de ganar y todo lo que no sea ganar genera vértigo. Tendremos que convivir de acá al final con eso", explicó Simeone tras el encuentro en la nueva 'Catedral'. Su reto en El Sadar será sobreponerse a eso y volver a ganar fuera, seis meses después.

El estadio navarro, pesadilla para el Atlético en los primeros años 2000 -seis derrotas consecutivas entre 2002 y 2007-, es más liviano desde que Simeone está al frente: tres victorias y una sola derrota, con ese único lunar (3-0) en la temporada del título liguero de 2013-14. Campeón ese año como rojiblanco fue el asturiano Adrián López, hoy delantero del equipo rojillo.

Para ello recupera al mediapunta portugués Joao Félix, que cumplió un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones al tiempo que se recuperaba de una lesión muscular y será presumiblemente de la partida por detrás de Diego Costa.

El hispanobrasileño volvió el domingo a gritar un gol, ocho meses después, al conectar en San Mamés un medido servicio de Koke Resurrección, tres minutos después del 1-0 bilbaíno. El de Lagarto ha sido la apuesta por delante de Álvaro Morata, ya que Simeone considera que el equipo no está para sostener a dos delanteros, y tiene buen 'feeling' en El Sadar, donde marcó un triplete en 2011.

La vuelta del 'Menino de Ouro' al esquema desplaza a Marcos Llorente, que se estrenó en Bilbao como segundo punta haciendo una labor razonable, y genera la duda de si el madrileño se integrará al mediocampo y en lugar de quién. El belga Yannick Carrasco, pese a su buen inicio de partido en Bilbao, podría ser el sacrificado, y seguirían Koke Resurrección, Saúl Ñíguez y el ghanés Thomas Partey.

En la defensa la buena entrada del colombiano Santiago Arias en la segunda mitad de San Mamés podría darle el puesto en lugar del inglés Kieran Trippier, y seguirían el brasileño Renan Lodi, que no tiene sustituto natural, y la pareja de centrales compuesta por el uruguayo José María Giménez y el montenegrino Stefan Savic.

Por su parte, el Osasuna de Jagoba Arrasate llega reforzado por la gran imagen mostrada en el Reale Arena, que le permitió sumar un punto (1-1) y que a punto estuvo de servirle para sumar tres. En todo caso, el equipo rojillo está cómodamente ubicado en la undécima plaza con 35 puntos y avista algo más cerca la permanencia.

Alcanzar cuanto antes los 40 puntos para amarrar la continuidad en LaLiga Santander y celebrar en ella el centenario del club la próxima campaña es la meta de los de Arrasate, que seguirán apostando por el juego sencillo y compacto que le ha llevado a recibir numerosos halagos, con la presión como seña de identidad.

En la vuelta tres meses después a un Sadar sin público y en reformas, con lonas para cubrir los asientos vacíos, todo indica que el entrenador vasco hará varias rotaciones respecto del último partido para quitar peso a unos jugadores que se enfrentan a una carga considerable de partidos.

Titulares habituales como el central Aridane y el centrocampista Roberto Torres no disputaron ni un solo minuto ante el cuadro donostiarra por lo que al igual que el medio Rubén García, sancionado ante los 'txuri-urdin', podrían ser de la partida inicial ante los colchoneros.

El defensor argentino Facundo Roncaglia, con una lesión muscular en el vasto interno de la pierna izquierda, no estará en la convocatoria, y los extremos Kike Barja y Rober Ibáñez continúan entrenándose al margen, lo que les convierte en duda para la citación de 23 futbolistas.

- Alineaciones probables:

Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Oier, Darko, Arnaiz; Rubén García, Gallego.

Atlético de Madrid: Oblak; Arias o Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Thomas, Saúl, Marcos Llorente o Yannick Carrasco; Joao Félix y Diego Costa.

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: El Sadar.

Hora: 22.00 (-2 GMT)

-----------------------------

Puestos: Osasuna (11º, 35 puntos); Atlético (6º, 46 puntos).

La clave: El vértigo de un Atlético que debe ganar si quiere intentar regresar a los puestos de Liga de Campeones.

El dato: El Atlético no gana como visitante en LaLiga Santander desde el 22 de diciembre. En total lleva tres victorias, ocho empates y tres derrotas en 14 partidos ligueros en campo ajeno.

Las frases:

Arrasate: "Si seguimos en esta línea, conseguiremos el objetivo de la permanencia".

Simeone: "Todo lo que no sea ganar genera vértigo. Tendremos que convivir de acá al final con eso".

El entorno: Vuelve el fútbol tres meses después a El Sadar, sin aficionados por las medidas sanitarias y en plena reforma, por lo que el cubrirá las gradas con imágenes de la afición rojilla.