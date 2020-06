Matriz de British Airways se prepara para revisar su estrategia

(Bloomberg) -- IAG SA, empresa matriz de British Airways, está revisando su estrategia para ayudar a reposicionar al grupo a medida que emerge de la pandemia de coronavirus, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La compañía está trabajando con Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley para estudiar su plan de negocios futuro y las necesidades de liquidez, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. El grupo de aerolíneas, que también es dueño de Iberia, está examinando opciones que podrían incluir la recaudación de fondos de deuda o capital, dijeron las personas.

Al igual que sus pares, IAG ha sido devastada por la paralización efectiva de los viajes aéreos provocado por el covid-19, que se espera que genere pérdidas por US$84.000 millones a las aerolíneas globales en 2020. Las unidades de IAG han recibido préstamos a través de programas respaldados por el Estado en el Reino Unido y España para ayudar a resistir la recesión.

Las acciones de la compañía registraron un alza de 5,9% a 280,20 peniques al cierre del martes en Londres, lo que le da un valor de mercado de 5.600 millones de libras (US$7.000). Las discusiones están en una etapa inicial y el resultado de las deliberaciones no es seguro, dijeron las fuentes.

Representantes de IAG, Goldman Sachs y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios.

IAG y muchas otras aerolíneas han señalado que deberán reducir los costos drásticamente para realinear sus operaciones para un futuro con menos pasajeros. BA ya dijo que planea eliminar 12.000 empleos, o aproximadamente 30% de su personal, lo que provocará un debate político sobre su uso de la ayuda estatal.

El sábado, el Comité de Transporte del Reino Unido publicó un informe acusando a BA de usar la crisis como una excusa para despedir a los trabajadores, incluso cuando el Estado estaba pagando los salarios de sus empleados a través de un programa nacional de licencias. El informe obtuvo una respuesta rápida del director ejecutivo de IAG, Willie Walsh, quien dijo en una carta al presidente del comité que “British Airways está luchando por su supervivencia”.

Aumentar el capital aliviaría la presión de flujo de efectivo sobre IAG, apuntalaría su calificación crediticia y potencialmente le ayudaría a pagar los préstamos del Gobierno que han generado las críticas. Qatar Airways será clave para cualquier plan de recaudación de fondos, ya que es el mayor accionista de IAG con una participación de 25%, según muestran los datos recopilados por Bloomberg. Los corredores corporativos de IAG en Londres son Barclays Plc y Deutsche Bank AG, de acuerdo con el sitio web de la empresa .

Gran parte de lo que IAG ha recaudado en los últimos meses ha sido a través de instrumentos de deuda a corto plazo y será necesario refinanciarlas, dijo el director de finanzas, Steve Gunning, en mayo en una llamada con analistas.

Otras aerolíneas de IAG incluyen a Aer Lingus de Irlanda y la aerolínea de descuento de larga distancia Level. IAG también llegó a un acuerdo a fines del año pasado para adquirir la española Air Europa por 1.000 millones de euros. IAG ha estado tratando de reducir el precio de la compra, informó Bloomberg News en abril.

