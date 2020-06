Los test de anticuerpos señalan que el 0,1 % de los tokiotas han contraído el coronavirus

EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tokio, 16 jun (EFE).- Una campaña de test de anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2 desarrollada por el Gobierno nipón señala que la tasa de infección estimada entre la población de Tokio es del 0,1 %, informó este martes el ministro japonés de Salud, Katsunobu Kato.

Las autoridades sanitarias japonesas emprendieron las pruebas de anticuerpos a principio de este mes de junio en Tokio y las prefecturas de Osaka (oeste) y Miyagi (nordeste), donde la tasa de positivos fueron del 0,17 % y del 0,03 %, respectivamente, según los detalles revelados por Kato y recogidos por la cadena pública NHK.

El estudio analizó muestras de unas 8.000 personas, aunque el ministerio planeaba originalmente la participación de unas 10.000.

La prueba de anticuerpos usa una muestra de sangre y tarda menos tiempo en arrojar resultados que el predominante test de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), aunque también es menos precisa.

La presencia de anticuerpos indica que una persona fue infectada con el virus, independientemente de si desarrolló síntomas o no.

El estudio pretendía determinar cuánto se ha propagado el virus en esas áreas y la posibilidad de lograr, cuando haya una vacuna, la denominada inmunidad de grupo, cuando la mayoría de la población obtiene inmunidad a una enfermedad a través de la vacunación o el contagio previo, protegiendo indirectamente a los no vacunados.

Las autoridades también esperan que los datos del estudio les ayuden a formular perspectivas sobre el número de infecciones en caso de un hipotético segundo brote y que sirva para la investigación de la producción de anticuerpos y cuánto tiempo duran, aspectos sobre los que hoy no se revelaron detalles.

Numerosos países han estado realizando test de anticuerpos de la COVID-19 y aunque en Japón hay investigadores universitarios que ya recopilaban estos datos, este fue el primer estudio y recogida de pruebas de este tipo hecho por el Gobierno a esta escala.