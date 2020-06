La NBA acepta que algunos jugadores no participen en final de temporada

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo este lunes que confía en resolver las preocupaciones expresadas por algunos jugadores sobre el plan para reanudar la temporada en Disney World (Orlando), pero recalcó que no están obligados a participar si no lo desean.

Estos jugadores, con Kyrie Irving (Brooklyn Nets) al frente, mantienen dudas sobre la conveniencia de concentrarse en julio en Orlando, y pasar semanas en condiciones de aislamiento, cuando el país está inmerso en la pandemia de coronavirus y las protestas nacionales contra el racismo, a las que quieren seguir apoyando.

"Solo puedo decir que esto puede no ser para todo el mundo. Implicará enormes sacrificios para todos los involucrados", dijo este lunes Silver en la cadena ESPN. "Puedo entender que algunos jugadores sientan que esto no es para ellos por una variedad de razones: familiares, de salud o porque sienten que su tiempo puede ser más útil en otra parte".

"Creo que vamos a ser capaces de trabajar la mayoría de estos asuntos en las próximas semanas, pero como dije, tenemos un acuerdo con la Asociación de Jugadores en el que si un jugador decide no venir, no incumple su contrato, lo aceptamos", afirmó.

"Pero hay un sentido en la comunidad de la NBA de que tenemos una obligación de intentarlo porque la alternativa es mantenerse al margen y, en esencia, ceder ante el virus", recalcó.

Desde que la temporada quedó suspendida el 12 de marzo por el coronavirus, la NBA viene trabajando en un acuerdo con la Asociación de Jugadores (NBPA) sobre las condiciones para la reanudación de la temporada, prevista para el 30 de julio en el complejo deportivo de Disney World.

Uno de los puntos del acuerdo establece que aquellos jugadores que tengan condiciones de salud particulares que les pongan en mayor riesgo frente al virus podrán ausentarse, mientras que quienes prefieran no jugar por otras razones no sean sancionados pero no reciban los pagos correspondientes a esos partidos.

gbv/lda