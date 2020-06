La Liga arranca al esprint con dos derbis, Barça-Joventut y Bilbao-Baskonia

La Liga Endesa arranca con dos derbis, el que abrirá mañana esta fase final entre el Barça y el Joventut y el que cerrará la jornada entre el Retabet Bilbao y el Kirolbet Baskonia. EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY/Archivo

Redacción deportes, 16 jun (EFE).- Tres meses después la Liga Endesa arranca al esprint con dos derbis, el que abrirá mañana esta fase final entre el Barça y el Joventut y el que cerrará la jornada entre el Retabet Bilbao y el Kirolbet Baskonia; entre medias otro duelo más que interesante, el Iberostar Tenerife-Unicaja.

El ruido de la red cuando el balón atraviesa el aro sin tocarlo, -música para los aficionados- y el de las zapatillas de los jugadores en sus cambios de dirección atronarán en la Fonteta valenciana, ante la ausencia de aficionados.

Será raro, pero la COVID-19 obliga a tomar precauciones y a que todavía no se puedan presenciar los partidos in situ. Será raro, pero los aficionados podrán volver a vibrar con el baloncesto, con sus equipos, con las grandes acciones de los jugadores.

Triples, mates, bloqueos, robos de balón, bandejas, personales. El baloncesto vuelve a lo grande en una fase final, excepcional, de la Liga Endesa que será seguida en 125 países y territorios autónomos, un escaparate internacional que, dadas las circunstancias, 'venderá' el baloncesto español en todo el mundo.

Barça y Penya, los eternos rivales catalanes, abrirán el telón. Los azulgranas parten como favoritos, claro, pero más que nunca hay margen para todo. El derbi siempre acorta las diferencias, pero además hay que contar con la ausencia de público, los tres meses de parón y la ausencia de test fiables en este tiempo.

Ningún equipo sabe exactamente cuál es su nivel de juego y menos el de su rival, así que será un estreno sin ensayos en el que todo puede suceder.

El Barça tiene la baja de Malcolm Delaney. El base norteamericano rescindió su contrato y es una ausencia sensible para el equipo de Svetislav Pesic, porque el francés Thomas Heurtel sólo ha disputado 5 partidos esta temporada y porque el canadiense Kevin Pangos es una incógnita.

En la Penya ha habido más movimiento. Los estadounidenses Tony Wroten y Luke Harangody ya no pertenecen al Joventut, pero esta no es una situación que arredre a los verdinegros, que contarán con su triángulo mágico, Klemen Prepelic, Oliver Stevic y Alen Omic —máximo reboteador de la Liga (7,7 de media)—, para contrarrestar la constelación de estrellas azulgranas.

Con Giorgi Shermadini y Marcelinho Huertas como eje troncal de todo el juego, el Iberostar Tenerife y su entrenador, Txus Vidorreta, han sabido conformar un nuevo equipo que quiere aspirar a seguir la estela de los grandes y, desde luego, a dar mucha guerra en esta competición exprés.

Enfrente estará un Unicaja que pierde a Jaime Fernández -se operó de sus molestias en un tobillo- y que esta temporada se ha acostumbrado a lidiar con muchos problemas, hasta el punto de que ha tenido que fichar a cuatro jugadores a lo largo del curso, Darío Brizuela, el francés Axel Bouteille -del Bilbao-, el serbio Marko Simonovic y el israelí Gal Mekel.

Con Carlos Suárez y el estadounidense Deon Thompson como mascarón de proa, el equipo ha ganado tiro de media distancia y quiere apuntar alto.

Cerrará la jornada el derbi vasco, el Bilbao-Baskonia. Los vizcaínos pierden al estadounidense Tyler Haws, el sustituto de Bouteille, pero si algo han demostrado los 'hombres de negro' de Alex Mumbrú es que son guerreros.

El checo Ondrej Balvin y la experiencia de Rafa Martínez pueden ser más que importantes en un equipo que jugará la LCB de la FIBA la próxima temporada.

En el Baskonia, hay noticias buenas y otras no tanto. El estadounidense Semaj Christon y el argentino Patricio Garino no estarán con el equipo en el que es duda el gigante senegalés Youssoupha Fall y al que vuelven el argentino Luca Vildoza y el uruguayo Jayson Granger.

Dusko Ivanovic, técnico de los vitorianos, comentó hace unas semanas que se preparaban para "ganar la Liga" y con jugadores como el georgiano Toko Shengelia, el esloveno Zoran Dragic, el danés Shavon Shields y los estadounidenses Pierria Henri y Matt Janning entre otros, tiene base para intentarlo.

Vuelve la Liga, vuelve el baloncesto y lo hace a lo grande en Valencia.

La 1ª jornada, miércoles 17 de junio:

Barça - Joventut 15.30 horas

Iberostar Tenerife - Unicaja 18.30

Retabet Bilbao - Kirolbet Baskonia 21.30.